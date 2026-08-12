El eclipse del siglo regala la noche más fugaz y asombrosa: así ha sido

El mundo se siente a veces como un lugar hostil. El imparable avance del cambio climático, las guerras, la inestabilidad geopolítica, los conflictos sociales, las disputas ideológicas y el sinfín de polémicas efímeras hacen que, muchas veces, sea complicado encontrar un lugar de paz y encuentro para el conjunto de la sociedad. Pero este miércoles, una coincidencia cósmica ha logrado lo que hacía mucho que no se veía. Y es que durante unos instantes todo un país ha mirado al cielo con maravilla para observar la llegada del primer eclipse total de Sol en más de un siglo. El evento, que pese a las amenazas climáticas y a las complicaciones logísticas ha movilizado a millones de personas, ha causado un mágico minuto de oscuridad total en una amplia franja de la península Ibérica y Baleares, así como un espectacular eclipse parcial en el resto del país. Su encanto ha sido tal que, al menos durante unos instantes, toda España ha levantado la mirada para contemplar la belleza del cosmos.

La fase de oscuridad total del eclipse, que ha tenido lugar alrededor de las 20.30, poco antes del atardecer, se ha convertido en un momento de contemplación y maravilla colectivo. Pero también en el minuto de oro más codiciado para la ciencia. Según se ha anunciado en los últimos días, varios proyectos han aprovechado los instantes más mágicos del "eclipse del siglo" para llevar a cabo investigaciones sobre, por ejemplo, cómo reaccionan los animales ante un evento así, cómo cambia nuestra respiración ante un evento tan asombroso o cómo la misma atmósfera va experimentando cambios en su temperatura en el transcurso de este fenómeno. La NASA ha desplegado un avión científico para realizar observaciones de la corona solar. Telescopios de todo el país han apuntado al evento para observar maravillas como los diamantes solares, las perlas de Baily y otras maravillas científicas invisibles en el día a día.

Calor infernal

Hace unos 121 años, España registró un eclipse muy similar al de este miércoles. Las crónicas del momento afirman que el evento se vivió en una jornada donde los termómetros rondaban los 32ºC. Pero un siglo más tarde, debido al imparable avance del calentamiento global, el espectáculo astronómico se ha dado con los termómetros rozando los 40ºC en varios puntos del país y hasta 15 comunidades autónomas en aviso por altas temperaturas. En los Observatorios de Yebes, Roquetes y Javalambre, por mencionar algunos de los puntos de observación más señalados, el eclipse se ha vivido bajo condiciones de intenso calor, un ambiente asfixiante y una intensa sensación de bochorno. En ciudades como Tarragona, donde miles de personas se han reunido para presenciar el evento, se han alcanzado sensaciones térmicas cercanas a los 38 grados durante la tarde. Y en Lleida, otro de los escenarios privilegiados de este evento, se ha llegado incluso a los 40 grados a menos de una hora del eclipse.

Varias personas observan el eclipse solar en su totalidad. / José Luis Roca

El eclipse ha brillado en directo delante de los ojos de millones de personas que se han movilizado a distintos parajes para disfrutar del espectáculo. El fenómeno también ha sido retransmitido en directo desde algunos de los telescopios científicos más importantes del país, ha protagonizado despliegues televisivos y, por extraño que parezca, el espectáculo visual hasta ha inundado las radios. El evento ha deslumbrado a científicos tan prestigiosos como el premio Nobel de Física Didier Queloz, los astronautas españoles Pedro Duque, Pablo Álvarez y Sara García, así como a las científicas de la NASA Ellen Baker y Teresa Nieves-Chinchilla, quienes aseguran que han presenciado este evento con la misma emoción que el resto de asistentes. El frenesí por el eclipse también ha movilizado a celebridades como el astrofísico y guitarrista Brian May, de Queen, quien ha viajado hasta España solo para presenciar el espectáculo celeste.

Pero si por algo quiere ser recordado este eclipse es por su carácter inclusivo. El Institut de Ciències de l’Espai (ICE-CSIC) ha creado un proyecto para acercar este fenómeno a las personas ciegas o con problemas de visión. Varias entidades han realizado proyectos para explicar este fenómeno en residencias de mayores, prisiones, colegios, campamentos de verano y entidades vecinales. El eclipse ha llenado museos, librerías, ha protagonizado charlas, simposios y hasta conciertos. Todo para que, de una forma u otra, pudiera llegar al corazón de la gente.