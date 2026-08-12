Eclipse solar en España, en directo: todas las claves para disfrutarlo

El eclipse total solar de este miércoles 12 de agosto va a cruzar España desde Galicia hasta las islas Baleares. El Sol se irá oscureciendo poco a poco cerca del horizonte y al suceder en verano las probabilidades de tener un cielo despejado para la observación son más altas.

España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. El eclipse se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial.

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¿Influirá el eclipse solar en nuestro estado de ánimo? Más allá del interés astronómico que ha despertado el eclipse solar del 12 de agosto, también han vuelto a aparecer preguntas que se repiten cada vez que ocurre un fenómeno de este tipo: ¿puede influir realmente en nuestro estado de ánimo?, ¿afecta al comportamiento de las personas? Para el presidente del Colegio de Psicólogos de Zamora, Diego Manuel Rodríguez, la respuesta exige prudencia. "Hay opiniones muy variadas, pero evidencias científicas hay pocas", resume. Lea aquí la noticia completa

Todo listo para la "noche" más corta en Asturias: apenas dos minutos de eclipse total, temor a una desbandada de la costa al interior y enorme despliegue de emergencias Todo y todos están preparados en Asturias para el eclipse solar total que se producirá este miércoles 12 de agosto de 2026. Es el primero en 111 años –el último similar que pudo disfrutarse en la región fue en 1905– y el primero del trío de eclipses que se proyectarán sobre España de aquí a 2028, aunque ya no le tocará a los asturianos. Lea aquí la noticia completa

Galicia, pendiente del cielo ante el eclipse solar total, el primero en más de cien años El día D -o, mejor dicho, el día E, de eclipse- ha llegado y Galicia mantiene la mirada pendiente del cielo. Y es que las nubes se presentan como el gran obstáculo para disfrutar del primer eclipse que atraviesa la península ibérica en más de cien años y del que Galicia tiene el privilegio de ser su puerta de entrada, su kilómetro cero. Especialmente preocupa la situación del cielo a partir de las 19.00 horas, ya que el eclipse arrancará a las 19,30 horas -dependiendo de la zona-, lo que convertirá a los gallegos en los primeros en poder contemplarlo. El fenómeno concluirá en torno a las 21,20 horas y el momento de máximo oscurecimiento se dará a eso de las 20,30 horas, cuando el Sol estará a unos 12 grados sobre el horizonte, es decir, cerca del atardecer. Lea aquí la noticia completa

Las tres monarquías que verán el eclipse en Mallorca El eclipse solar de 2026 pasará a la historia por ser el de los pudientes y privilegiados. Los mejores miradores de Mallorca ya están reservados por muchos miles de euros y por escasos apellidos mallorquines. La sangre azul también ha elegido la isla que protesta por la saturación turística para observar este insólito fenómeno astronómico. Los reyes de España, la familia real qatarí y también la de Dubái serán testigos en una misma isla de un día que tendrá dos noches. Lea aquí la noticia completa

El mapa del eclipse En este enlace podrán ver por dónde pasa el eclipse en España según el Instituto Geográfico Nacional

¿Qué otras precauciones hay que tener en cuenta? Un evento de este tipo previsiblemente provocará un incremento de desplazamientos. Según cálculos del Ministerio de Economí­a, generará un aumento de 446.700 turistas en las 36 provincias afectadas por la totalidad y las zonas de atracción cercanas en la semana de referencia (10 al 16 de agosto). La previsión es que los turistas extranjeros que se movilicen sean 164.100 y los residentes 282.600. Ante ese crecimiento concentrado de movilidad pueden originarse diversos riesgos, como golpes de calor o deshidratación (también es pleno verano) o problemas de logí­stica, por lo que hay que planificar el viaje, evitar paradas en arcenes y llevar suministros. Además, hay que tener en cuenta el riesgo de incendios forestales en muchas zonas. Las autoridades recomiendan informarse a través de fuentes oficiales y visitar las web que las comunidades han puesto en marcha con los puntos recomendados para observar la totalidad y otros consejos.

¿Por qué son imprescindibles unas gafas y cuáles? Nunca hay que observar el sol directamente, ni a simple vista ni con gafas de sol, ni radiografías. Tampoco con cámaras o instrumentos como telescopios que no estén preparados para ello y dispongan de los filtros adecuados. Se deben utilizar gafas de eclipse certificadas con la norma ISO 12312-2 que no hayan caducado. Antes de usarlas hay que comprobar, a contraluz, si están rayadas, perforadas o deterioradas. Para un correcto uso, hay que ponérselas antes de mirar al Sol, observar brevemente unos segundos y bajar la mirada; se debe repetir la observación siempre con pausas, aconseja la web trioeclipses.es. Y quitárselas solo después de apartar la vista del astro. En los eclipses totales la recomendación es dejarse las gafas siempre puestas. No obstante, solo es seguro quitárselas durante los minutos de totalidad absoluta (cuando la Luna cubre el 100 % del Sol y se hace de noche).

¿Cómo se observa en España? España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. Ello obligará a observar el eclipse desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. El eclipse se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial. El primer lugar donde será visible será Galicia. En A Coruña el eclipse comenzará a las 19:31 horas, tendrá su máximo a las 20:28 y finalizará a las 21:22, unos minutos antes de la puesta de sol, siendo la duración de la totalidad de 76 segundos, con el Sol a una altura de 12 grados. En Burgos el eclipse comenzará a las 19:33, tendrá su máximo a las 20:29 y la puesta de Sol se producirá a las 21:20, unos minutos antes de que finalice el evento astronómico, siendo la duración de la totalidad de 104 segundos, con el Sol a una altura de 8 grados. El último lugar donde se podrá observar será Baleares. En Palma el evento comenzará a las 19:38 horas, tendrá su máximo a las 20:32, unos minutos antes de la puesta de sol, con el Sol muy bajo, a una altura de 2 grados.