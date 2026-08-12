El Rey Felipe, en bañador en alta mar y la Princesa Leonor, con melena “surfera”

Mallorca es el destino vacacional de relax de la familia real y el Rey lo aprovecha al máximo. Ahí está la portada de “Diez Minutos”, con Felipe VI en bañador, sobre la cubierta de una embarcación, disfrutando de una jornada con amigos por aguas baleares. La revista asegura que alarga la estancia en la isla para descansar.

En “Hola” apuestan por la “pareja de momento”, Tana Rivera y Roca Rey. La nieta de la Duquesa De Alba y el torero fueron pillados por la calle, juguetones y cariñosos, dándose “besos de película”. A Alejandro Sanz se le ha visto con su nueva pareja, Stephanie Cayo. En Marbella Carla Goyanes ha recordado a su padre, fallecido hace dos años. Y en Mallorca Leonor ha revolucionado a sus seguidores. La Princesa de Asturias sorprendió con su melena “surfera”, tal y como describe la revista, que augura un cambio de estilo de la heredera.

Leonor protagoniza también las portadas de “Semana” y “Lecturas”. En la primera va con su abuela, la reina Sofía. “No la dejan sola”, titula la revista en alusión a los cuidados que da toda la familia a la madre de Felipe VI. En la misma aparece el sobrino mayor de éste, Froilán. El hijo de la infanta Elena ha estado en la playa con su novia Carla. Foto para Cucurella, que se fue de vacaciones a la costa italiana con la familia tras ganar el Mundial. Y también para Alejandro Sanz, con su novia, navegando.

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En “Semana” la foto grande es para la Princesa de Asturias y su protagonismo en Mallorca, según escribe Pilar Eyre. Alejandro Sanz también se cuela de nuevo con sus vacaciones en pareja. Antonio Banderas, de cumpleaños, desvela que está loco por ser abuelo. Y la nota triste: el funeral del padre de Lionel Messi.