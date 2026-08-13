Detenido un hombre de 28 años como presunto autor del incendio de Huesca

El Seprona ha detenido a un hombre de 28 años por el incendio que se inició el lunes en las Peñas de Riglos (Huesca), y que ha obligado al desalojo de casi 600 personas de nueve municipios de la zona y del Camping Pirineos de Santa Cilia de Jaca. El fuego ha calcinado ya más de 6.000 hectáreas y ha obligado también a cortar la A-132 y la N-240 y ha movilizado a más de 500 operarios y 30 medios aéreos de todas las administraciones que están luchando contra el fuego en uno de los mayores despliegues del verano.

Según ha informado EFE y ha confirmado EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en el marco de la investigación abierta por la Guarda Civil, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil localizaron el punto de inicio del fuego, que tal y como avanzó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, se encontraba en la campa de acopio de materiales de construcción procedente de las obras realizadas en la carretera A-132 y ubicada en la misma orilla de la carretera.

Detenido por un delito de incendio forestal

La detención se produjo este miércoles por un delito de incendio forestal en relación a un fuego que ha quemado ya más de 6.000 hectáreas. En este incendio, han sido desalojadas casi 600 personas. Las últimas, un centenar de turistas alojados en el Camping Pirineos de Santa Cilia de Jaca. Además, tuvieron que confinarse las localidades de Santa Cilia y Binacua. Y se ha tenido que cerrar al público el Monasterio de San Juan de la Peña.

Esta mañana, el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha confirmado que están en prealerta Santa Cilia de Jaca, Binacua y Puente la Reina, después de una noche que ha sido mala para la evolución de las llamas.

El incendio forestal que se inició este lunes en Las Peñas de Riglos continúa activo, sigue en Situación Operativa 2 Nivel 2 del Procinfo y ha mantenido esta noche a cientos de efectivos de distintas administraciones trabajando para consolidar las líneas de defensa establecidas en las últimas horas y evitar nuevos avances del fuego.

Durante la jornada del miércoles, el fuego llegó a superar una carretera en la zona comprendida entre Alastuey y Arbués, lo que ha obligado a reforzar las medidas preventivas y las restricciones de acceso en el entorno afectado.

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Los vecinos apuntaron al origen del incendio en la zona de las obras

Desde el primer momento en el que comenzaron las llamas, los vecinos de Santa María de la Peña y de Salinas de Jaca, dos de los municipios más afectados inicialmente, señalaron que el fuego empezó en el entorno de las obras y enseguida corrió rápidamente ladera arriba. Fueron los primeros testimonios que apuntaron dónde estaba el origen del fuego, y la detención de una persona como presunto autor del incendio, redunda esos primeros testimonios.

Fuente: El Periódico de Aragón