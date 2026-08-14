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Lucha contra las llamas

Ingresa en prisión el detenido como presunto autor del incendio de Huesca

El fuego ya ha calcinado 11.000 hectáreas y ha obligado a evacuar 18 pueblos de la zona

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Redacción

Zaragoza

El detenido como presunto autor del incendio en La Peña de Riglos (Huesca) ha ingresado este viernes en prisión. Así lo ha confirmado la Guardia Civil, a través de un comunicado de prensa, en el que ha destacado está decisión del juez, después de que pasase a disposición judicial hace unos días. El presunto autor del incendio, que ya ha arrasado con 11.000 hectáreas y ha obligado a evacuar 18 pueblos de la zona, ha entrado en la prisión de Zuera, sin fianza para su salida.

El recién ingresado en prisión es un hombre de 28 años que se encontraba trabajando en las obras de la carretera A-132. Un punto, el de la campa de almacenaje de las herramientas para llevar a cabo estas tareas, que las primeras pesquisas de la investigación señalaban como el posible origen. El pasado miércoles, según informó EFE y confirmó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, los agentes de Seprona localizaron ese punto de inicio que, tal y como adelantó este diario, se encontraba en esa campa, muy cerca de la propia carretera.

Desde el primer momento en el que comenzaron las llamas, los vecinos de Santa María de la Peña y de Salinas de Jaca, dos de los municipios más afectados inicialmente, señalaron que el fuego empezó en el entorno de las obras y enseguida corrió rápidamente ladera arriba. Fueron los primeros testimonios que apuntaron dónde estaba el origen del fuego, y la detención de una persona como presunto autor del incendio, redunda esos primeros testimonios.

De la investigación llevada a cabo por la Uprona de la Guardia Civil de Huesca, con el apoyo de Ucoma de la Jefatura de Seprona desplazados desde Madrid, este miércoles se procedió a la detención del presunto autor de este incendio forestal.

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En este amplio operativo la Guardia Civil cuenta con un dispositivo en el que participan agentes pertenecientes a Seprona, Seguridad Ciudadana, equipo Pegaso de Teruel, Usecic de Aragón y Navarra, Unidad Aérea y Agrupación de Tráfico.

Fuente: El Periódico de Aragón

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