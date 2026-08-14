Una 'rave ilegal' desborda por completo el municipio de La Granja (Cáceres): "Hay más de 3.000 personas, se están bañando desnudos en la piscina natural"

La tranquilidad habitual del municipio cacereño de La Granja se ha visto alterada desde la pasada noche por una concentración multitudinaria en un paraje del término municipal ubicado en las inmediaciones de la conocida piscina natural, donde cientos de vehículos y miles de personas se han instalado para celebrar una fiesta que no cuenta con autorización.

La Guardia Civil ha tenido conocimiento de la convocatoria durante la noche y ha movilizado patrullas de diferentes especialidades con el objetivo de impedir el asentamiento y garantizar la seguridad en la zona. La dimensión que había alcanzado ya la concentración, sin embargo, ha dificultado inicialmente el control de los accesos.

Las imágenes tomadas en el lugar muestran largas hileras de vehículos ocupando el entorno, muchos de ellos con matrículas extranjeras. Vecinos de la localidad sitúan el encuentro en la zona en la que tradicionalmente se celebra la romería del pueblo y aseguran que durante buena parte de la mañana todavía continuaban llegando asistentes.

"Hay unas 3.000 personas, estoy totalmente seguro. No han llegado al pueblo y no nos están molestando, pero creemos que la discoteca puede comenzar esta noche. Hasta hace poco seguían llegando y llegando personas. Están en la zona donde celebramos la romería del pueblo", han explicado a este diario. La Guardia Civil ha confirmado la cifra de personas y ha añadido que hay unos 1.000 vehículos.

Llegados de Francia y Alemania

La procedencia de buena parte de los participantes también ha llamado la atención de quienes se han acercado durante la mañana hasta el entorno de la concentración.

"Mi hija ha pasado por allí esta mañana y ha estado hablando con algunos de ellos. Las matrículas son casi todas extranjeras, de gente llegada de Francia y Alemania, aunque también suponemos que habrá españoles. Había gente que se estaba bañando desnuda en la piscina natural", han relatado.

Según la información que algunos asistentes habrían trasladado a los propios vecinos, la intención sería permanecer en este enclave hasta el próximo 18 de agosto, lo que prolongaría la concentración durante todo el fin de semana.

Por ahora, quienes viven en La Granja aseguran que la fiesta se mantiene alejada del casco urbano y que no está ocasionando molestias directas en el pueblo, aunque la incertidumbre se centra en cómo evolucionará el encuentro durante las próximas horas y, especialmente, con la llegada de la noche.

Controles para frenar nuevas llegadas

La elevada afluencia de personas y vehículos ha impedido a la Guardia Civil controlar inicialmente el acceso al paraje debido a la magnitud alcanzada por la convocatoria. El instituto armado mantiene desde entonces un dispositivo de seguridad en el entorno, con controles en las vías próximas destinados tanto a proteger a vecinos y residentes de localidades próximas como a evitar que continúen incorporándose nuevos asistentes.

Sin embargo, la propia Benemérita reconoce que sigue produciéndose la llegada de personas al lugar, accediendo a pie porque el paso de coches no está permitido gracias a los controles celebrados por los agentes.

"Durante la jornada de hoy, ante la peligrosidad que estaba generando la presencia de vehículos en las vías de comunicación, al encontrarse éstas interrumpidas por la concentración de coches, la Guardia Civil se ha visto obligada a dar paso a un nuevo convoy para evitar una situación de mayor riesgo para la seguridad vial. Estaba compuesto por camiones, caravanas, turismos y furgonetas", ha indicado también la Benemérita.

Críticas de AUGC

AUGC ha denunciado que el dispositivo desplegado ante la concentración de La Granja comenzó con medios insuficientes y agentes sometidos a jornadas muy prolongadas. Según la asociación, ocho efectivos de la USECIC que ya venían de otro servicio tuvieron que enfrentarse inicialmente a unas 80 personas, una cifra que fue aumentando hasta desbordar su capacidad. Los agentes terminaron pasadas las cinco de la madrugada, tras unas 15 horas de servicio ininterrumpido, y volvieron a incorporarse esa misma tarde. Durante la intervención, asegura AUGC, fueron insultados, ridiculizados y deslumbrados con linternas.

La organización sostiene que este tipo de concentraciones no son imprevisibles, ya que suelen anunciarse con antelación y se han repetido en otros puntos de España. Critica que la falta de planificación obliga a desplazar efectivos de distintas unidades y territorios, dejando otras zonas con menos patrullas disponibles. AUGC pone además el foco en las USECIC, que, según denuncia, se emplean cada vez con más frecuencia fuera de sus comandancias y zonas pese a que ese uso debería ser excepcional.

Noticias relacionadas

Ante esta situación, AUGC reclama un plan nacional específico para concentraciones ilegales masivas, con refuerzos anticipados, medios de protección suficientes y relevos programados. También exige garantizar los descansos, limitar el uso de las USECIC fuera de su ámbito habitual, equiparar sus condiciones retributivas cuando asuman funciones de unidades de reserva y evitar que se detraigan efectivos de Tráfico o de puestos territoriales. La asociación pide además a la Dirección General de la Guardia Civil que evalúe el dispositivo desplegado en La Granja y depure responsabilidades si procede.

Fuente: El Periódico de Extremadura