España sitúa 30 universidades en la lista de Shanghái 2026, seis menos que el año pasado.

Treinta universidades españolas, encabezadas por la de Barcelona, figuran entre las mil mejores del mundo según el listado Shanghái 2026, frente a las 36 del año pasado, ya que se han caído ocho respecto de 2025, pero se han incorporado dos nuevas, la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) y la de Valladolid.

La clasificación universitaria más famosa, publicada este sábado, ha revelado las bajas de la Universidad de Cantabria, Baleares, Jaén, Lleida, Carlos III de Madrid, Cádiz, Córdoba y Las Palmas de Gran Canaria, que no figuran este año en el ranking.

La Universidad de Valladolid ha vuelto a formar parte en este edición, tras desaparecer del listado el año pasado.

Algunos de estos centros universitarios mejoran su posición y otros la empeoran respecto a la clasificación mundial de 2025, en la que mantiene su liderato la de Barcelona, seguida de la Autónoma de Barcelona, la Complutense, Autónoma de Madrid y Granada.

España se encuentra en el puesto 23 en el listado por países, en el que desgrana la cantidad de universidades que hay en cada tramo del ranking: una entre las 200 primeras; tres entre las 300; siete entre las 400; 12 entre las 500, y 30 entre las 1.000.

Una vez más, ninguna universidad española aparece entre las cien mejores posicionadas en la lista dominada por EE.UU.

La clasificación, que se ha realizado entre más de 2.500 instituciones de educación superior, se ordena por tramos, en los que se posicionan por orden alfabético de acuerdo a sus iniciales en inglés.

La Universidad de Barcelona, líder del listado español

Este año, el ranking de los centros educativos españoles ha experimentado algunos cambios respecto al anterior, pero la Universidad de Barcelona mantiene el estatus de los dos años anteriores al situarse entre los 200 primeros puestos, su mejor clasificación.

Entre las diez primeras, la Autónoma de Barcelona y la Complutense mejoran en ambos casos sus tramos (al de 201-300 de las mejores), mientras que en la horquilla 301-400 se mantienen la Autónoma de Madrid, Granada, País Vasco, a excepción de la de Valencia, que ha bajado a este rango del 201-300 del año pasado.

De este 'Top 10' español, en el rango 401-500 están la Politécnica de Valencia, la Pompeu Fabra -que ha bajado del 301-400- y la de Navarra, que ha subido del 501-600.

Del total, trece se sitúan en el mismo tramo, seis lo mejoran y nueve lo empeoran, con la caída más notable en el caso de la Universidad de Salamanca, del 501-600 al 801-900.

Las que mejoran son la Autónoma de Barcelona, la Complutense, Navarra, Zaragoza, la Politécnica de Madrid y Jaume I, frente a las que empeoran, como son los casos de la de Valencia, Pompeu Fabra, Murcia, Alcalá, Oviedo, Salamanca, Rovira i Virgili, Alicante y Vigo.

Se mantienen en el mismo tramo la de Barcelona, la Autónoma de Madrid, Granada, País Vasco, Politécnica de Valencia, Sevilla, Santiago Compostela, Politécnica de Cataluña, Extremadura, La Laguna, Málaga, Castilla-La Mancha y Girona.

Harvard a la cabeza una vez más

El listado está encabezado, al igual que el año pasado, por la Universidad de Harvard, desde hace 24 años de forma consecutiva, la Universidad de Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT), y completan las diez mejores Cambridge, Berkeley, Princeton, Oxford, Columbia, la Universidad de Chicago y Caltech.

A nivel europeo, Reino Unido suma 57, Alemania 51, Italia 42, Francia 27, Países Bajos 13, Suecia 12, Austria 11, Suiza 9, Bélgica 8 Y Dinamarca 6, entre otras.

En Europa continental, París-Saclay es la primera y se mantiene como líder en el puesto 13, seguida de la ETH de Zúrich, en el 19.

El Academic Ranking of World Universities (ARWU), más conocido como la clasificación de Shanghái, se publica desde 2003 y la actualiza cada año la Universidad Jiao Tong, situada en esa misma ciudad china.

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La lista analiza seis indicadores: número de alumnos que han ganado un Nobel o la Medalla Fields; profesores con Nobel o Fields; citas de investigadores; artículos en Nature y Science, rendimiento académico per cápita, y trabajos en el Science Citacion Index Expanded and Social Science Citacion Index.