La Junta de Andalucía mantiene el nivel 1 de emergencia por el terremoto de Granada ante el riesgo de nuevas réplicas

La Junta de Andalucía mantiene activada la situación operativa 1 del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico después del terremoto de magnitud 5 registrado de madrugada en el área metropolitana de Granada. El consejero de Presidencia ha trasladado un mensaje de “seguridad, tranquilidad y control”, aunque ha pedido a la población que mantenga las medidas de autoprotección ante la posibilidad de que se produzcan nuevas réplicas.

El seísmo principal se produjo en torno a las 1.04 horas y fue calculado inicialmente con una magnitud de 4,8, posteriormente elevada a 5. Durante la mañana se registraron además dos réplicas, a las 6.34 y a las 6.57 horas, con magnitudes de 3,3 y 3 respectivamente.

Tras la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias por Riesgo Sísmico, el responsable autonómico ha destacado como principal conclusión que “no hay daños estructurales graves, no hay daños materiales graves y no hay daños personales”.

La Junta mantiene, no obstante, todos los dispositivos preparados ante la posibilidad de nuevos movimientos. Los expertos del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Andaluz de Geofísica han señalado que pueden continuar registrándose réplicas, aunque el patrón observado apunta inicialmente a que serían de una magnitud inferior a la del terremoto principal.

Más de 300 llamadas y decenas de intervenciones

Los bomberos han recibido alrededor de 300 llamadas y realizado 85 intervenciones, principalmente en la zona sur de Granada capital y distintos municipios del área metropolitana.

Las principales incidencias están relacionadas con cornisas, falsos techos, pequeños desprendimientos y otros elementos de edificios, sin que hasta el momento se hayan detectado afecciones estructurales de importancia.

En Granada capital se han contabilizado 225 llamadas y 86 actuaciones de Bomberos y Policía Local. Los técnicos de Urbanismo mantienen además bajo vigilancia un grupo de viviendas en el Zaidín, donde se realizarán inspecciones para determinar si existe algún tipo de afección.

También se han comunicado incidencias en municipios como Alhendín, La Zubia y Armilla, principalmente pequeñas fisuras, desprendimientos y avisos de vecinos. En La Zubia llegaron a producirse algunos desalojos preventivos, aunque los residentes pudieron regresar posteriormente a sus viviendas.

Para agilizar la revisión de edificios, se ha activado además un dispositivo de 16 arquitectos voluntarios pertenecientes al Colegio de Arquitectos de Andalucía, que colaborarán con los municipios afectados en las inspecciones técnicas.

La Alhambra, sin daños

Uno de los puntos especialmente vigilados tras el terremoto ha sido el conjunto monumental de la Alhambra. Según el balance trasladado durante la reunión de coordinación, las inspecciones realizadas no han detectado ningún tipo de afección.

El monumento permaneció cerrado de manera preventiva mientras se realizaban las comprobaciones y estaba previsto que recuperara posteriormente la normalidad en las visitas.

En el Hospital Universitario Clínico San Cecilio se han registrado únicamente daños menores en algunos laboratorios de Urgencias y en el techo de una escalera. Las incidencias han sido reparadas y no han afectado al funcionamiento del centro.

Desde el punto de vista sanitario, las asistencias realizadas han estado relacionadas principalmente con crisis de ansiedad, traumatismos leves sufridos por personas que salieron precipitadamente de sus viviendas y alguna pérdida de conocimiento, sin que haya sido necesario mantener ingresado a ningún afectado.

La Guardia Civil, por su parte, ha recibido 87 llamadas y realizado una veintena de actuaciones.

Atención psicológica ante las crisis de ansiedad

Ante el nerviosismo provocado por el terremoto, la Agencia de Emergencias de Andalucía ha activado también el dispositivo de atención psicológica previsto en el convenio con el Colegio de Psicología de Andalucía Oriental para atender posibles crisis de ansiedad entre la población.

El consejero ha insistido en que el episodio sísmico continúa bajo vigilancia y que tanto la Junta como el Estado y los ayuntamientos mantienen una coordinación permanente con los organismos científicos especializados.

Según los datos trasladados durante el comité asesor, hay que remontarse hasta 1955 para encontrar en Armilla un antecedente de un terremoto de magnitud 5 en la zona. El seísmo de esta madrugada ha superado además ligeramente la magnitud máxima registrada durante el conocido enjambre sísmico de Granada de 2021, que llegó a 4,9.

Las imágenes más impactantes del terremoto de Granada / Pepe Torres

Precaución ante posibles nuevas réplicas

Aunque la situación se encuentra controlada, la Junta pide extremar la precaución especialmente cerca de cornisas, fachadas, muros, postes, árboles o cables eléctricos, ya que una réplica de menor intensidad podría provocar el desprendimiento de elementos que hayan quedado debilitados.

Si una vivienda no presenta desperfectos, la recomendación es evitar entrar y salir del edificio innecesariamente, no utilizar el ascensor y mantenerse alejado de ventanas, cristales y objetos susceptibles de caer.

En caso de detectar grietas o desperfectos, se aconseja alejarse de la zona y contactar con los servicios de emergencia.

La Junta también ha realizado un llamamiento para no difundir fotografías, rumores o informaciones no verificadas sobre los daños provocados por el terremoto. El consejero ha pedido consultar únicamente los canales oficiales de los ayuntamientos, la Diputación, la Junta, la Subdelegación del Gobierno y el 112.

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“Tenemos los recursos disponibles y activados”, ha resumido el responsable autonómico, que ha señalado que la prioridad ahora será mantener la vigilancia, evaluar las incidencias pendientes y responder ante cualquier nueva réplica que pueda producirse.

Fuente: El Correo de Andalucía