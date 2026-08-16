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Datos Eurostat

España es el país de la UE con más subida interanual de emisiones de CO2

Humo saliendo de las chimeneas de una industria.

Humo saliendo de las chimeneas de una industria. / Servimedia

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Servimedia

Madrid

España se convirtió en el país de UE que más aumentó las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores económicos durante el primer trimestre de este año en comparación con ese periodo de 2025.

Según datos de Eurostat, recogidos por Servimedia, la UE emitió 837,15 millones de toneladas de CO2 equivalente entre enero y marzo de este año. Las emisiones disminuyeron un 1,2% respecto al primer trimestre de 2025, mientras que el PIB de la UE creció un 0,8%.

El sector económico que experimentó el mayor aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero fue el de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (4,8%), mientras que los hogares (-1,3%), la industria manufacturera y el transporte y almacenamiento (ambos -0,6%) registraron las mayores disminuciones.

Los países con las cantidades más altas fueron Alemania (172,55 millones), Francia (100,43 millones), Italia (96,24 millones), Polonia (91,85 millones) y España (71,98 millones), que aglutinaron el 63,7% del total.

El conjunto de la UE bajó las emisiones en 9,99 millones de toneladas durante el periodo interanual comprendido entre los primeros trimestres de 2025 y de 2026.

España encabezó el apartado de ascensos con 2,00 millones más entre el primer trimestre del año pasado y el de 2026, por delante de Suecia (1,02 millones) y Dinamarca (0,95 millones), mientras que las principales caídas se produjeron en Alemania (-6,19 millones), Países Bajos (-2,85 millones) y Bulgaria (-1,84 millones).

La serie histórica trimestral de Eurostat comienza en 2010. Desde entonces, la UE en conjunto redujo las emisiones de gases de efecto invernadero en 261,65 millones de toneladas, con los mayores descensos en Alemania (-74,97 millones), Italia (-36,77 millones), Francia (-36,53 millones) y España (-16,59 millones). En cambio, solo subieron en Malta (0,98 millones) y Lituania (0,67 millones).

Porcentajes

Por otro lado, las emisiones económicas de la UE subieron un 0,3% en el primer trimestre del año pasado con respecto al último de 2025, mientras el PIB comunitario se mantuvo sin cambios.

Los principales ascensos se dieron en Luxemburgo (11,6%), Portugal (4,0%) y Suecia (3,0%), y los mayores descensos, en Lituania (-4,9%), Chequia (-3,9%) y Bulgaria (-3,5%). España las aumentó un 1,8%.

Las emisiones de gases de efecto invernadero ajustadas estacionalmente aumentaron en 20 países de la UE (18 de ellos también incrementaron su PIB) y disminuyeron en siete (de los que cuatro registraron un PIB mayor o estable) en comparación con el cuarto trimestre de 2025.

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Las mayores reducciones se produjeron en Eslovenia (-5,0%), Luxemburgo (-3,8%) y Rumanía (-2,7%). Los mayores incrementos tuvieron lugar en Estonia (9,7%), Finlandia (6,4%) y Bulgaria (4,6%), principalmente por el aumento de las emisiones de los productores económicos en los sectores de la construcción y el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.

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