Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 240.785 hectáreas en lo que va de año y se han registrado 42 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 14 de agosto y que aún son provisionales, se han dado a conocer durante la reunión del Comité de Dirección de Medio Ambiente, que ha hecho seguimiento de la evolución de los incendios en España y ha sido presidido por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Mapa de incendios en España.

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Fuente: El Periódico

El peor verano de incendios en Aragón colma la paciencia de los bomberos forestales Las llamas se están cebando este verano en Aragón con significativos enclaves naturales y patrimoniales. La virulencia de los fuegos y los daños causados han convertido este verano en uno de los más destructivos que se recuerdan. Y en primera línea para hacer frente a los incendios se encuentran los bomberos forestales de la comunidad, que acumulan jornadas de trabajo en medio de la precariedad laboral y la falta de medios. Una huelga indefinida de la profesión que comienza el martes y una manifestación convocada en Jaca el próximo domingo pretenden visibilizar esta situación de hartazgo. (Seguir leyendo)

Controlado el incendio forestal de Villanueva del Río y Minas (Sevilla) El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha dado por controlado en la noche de este domingo el incendio forestal del paraje Arroyo del Puerco, en el término municipal de Villanueva del Río y Minas, en la provincia de Sevilla. El fuego, declarado durante la tarde del domingo, se ha dado por controlado a las 21:55 horas de ese día, ha informado el Infoca en su cuenta de la red social X. Los trabajos se centran ahora en el "remate y liquidación" del incendio, ha abundado la fuente.

Estabilizados los frentes del fuego de La Tejera El operativo del incendio forestal originado en La Tejera (Zamora) ha logrado estabilizar todos los frentes, aunque con pequeñas zonas calientes en la parte portuguesa, mientras enfrenta esta noche con "moderado optimismo". El director técnico de extinción del incendio de La Tejera, en Hermisende, José Luos Gutiérrez, ha subrayado que el trabajo desarrollado a lo largo de este domingo ha sido "muy efectivo" y ha combinado labores aéreas de defensa, sobre todo en las localidades portuguesas, con labores por tierra con maquinaria pesada.

El incendio de Riglos sigue "descontrolado" El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Casto, ha subrayado que el incendio forestal declarado el pasado lunes en Las Peñas de Riglos (Huesca) sigue "descontrolado", pero mejora su evolución: "No se encuentra como ayer, está menos caliente que ayer". En todo caso, en declaraciones a los medios de comunicación posteriores a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrago (Cecopi), Bermúdez de Castro ha dejado claro que el incendio continúa "en una situación complicada, en un lugar muy complejo, con unas masas muy amplias, una dificultad muy grande". "Hay incendio para rato", ha recalcado.

David Chic (Zaragoza) Muere un militar de la UME en Huesca Un integrante de la UME ha muerto este domingo durante los trabajos de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos. El servicio de emergencias 112 ha intervenido en un accidente de tráfico sufrido por un vehículo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el barranco de Atarés, un punto situado en las inmediaciones de la Peña Oroel y cerca de la carretera A-1205. El vehículo de extinción y sus ocupantes se encontraban desplegados tratando de contener el avance de las llamas. Lea aquí la noticia completa.

"Cierto optimismo" en Riglos El director de extinción del incendio en Las Peñas de Riglos (Huesca), Francho Aso, ha afirmado este sábado que hay "cierto optimismo" gracias a que el operativo ha logrado contener el avance del fuego en los sectores 4, 6 y 8, que podrían dirigirse hacia el monte Oroel, y a la previsión de lluvias en la zona. En declaraciones a los medios, Aso ha explicado que a lo largo de la jornada se han realizado "maniobras muy complejas y costosas" para el personal que trabaja sobre el terreno, que ha tenido también que hacer frente a los cambios meteorológicos.

Combaten por aire y tierra un fuego en Villanueva del Río y Minas El Plan Infoca trabaja por aire y tierra en la extinción de un incendio forestal declarado esta tarde en el paraje Arroyo del Puerco, en el término municipal de Villanueva del Río y Minas, en la provincia de Sevilla. El fuego, según ha informado el Infoca, se ha originado en una zona próxima a la carretera SE-198.

Niebla despide con aplausos a los efectivos de la UME La ciudadanía de Niebla (Huelva) ha respondido al llamamiento realizado por su Ayuntamiento y ha despedido entre aplausos a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que han comenzado su repliegue este domingo tras colaborar en el dispositivo para las labores de estabilización del incendio declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo del municipio, que ha calcinado más de 38.000 hectáreas. En una publicación en las redes sociales del Ayuntamiento de Niebla, consultadas por Europa Press, el Consistorio ha señalado que la UME abandona Niebla "después de días intensos de trabajo, esfuerzo y entrega en la lucha contra el incendio forestal, por lo que "toca despedir a quienes han estado a nuestro lado cuando más falta hacía".

Felipe VI contacta con Azcón para expresarle su preocupación por el incendio de Huesca El rey Felipe VI ha trasladado por teléfono al presidente de Aragón, Jorge Azcón, su preocupación por el incendio en Las Peñas de Riglos (Huesca), que afecta ya a una superficie de 16.600 hectáreas y cuenta con más de un millar de efectivos trabajando en su extinción. Según ha informado Zarzuela este domingo, los Reyes han solicitado a Azcón que transmita "su apoyo y afecto a los alcaldes de los municipios afectados por el fuego". Felipe VI también mantuvo contacto este sábado con el presidente andaluz, Juanma Moreno, para interesarse por la situación de Granada tras el terremoto de magnitud 5 originado en la localidad de Alhendín y por la evolución del incendio forestal de Niebla (Huelva).