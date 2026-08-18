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Detectados una decena de casos de sarna entre los militares desplazados a Ceuta

El brote afecta al menos a 14 militares de una misma compañía del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54

Militares en Ceuta.

Militares en Ceuta. / EFE

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EFE

Madrid

Alrededor de una decena de militares del contingente desplazado a Ceuta para apoyar a las fuerzas de seguridad han resultado contagiados de sarna, según han confirmado a EFE fuentes de Defensa, que han señalado que los casos no tienen por qué estar relacionados con la crisis migratoria.

Por su parte, la Unión de Militares de Tropa (UMT) ha informado en un comunicado de que el brote afecta al menos a 14 militares de una misma compañía del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54.

Según esta asociación, el origen del contagio apunta directamente a las condiciones en las que fue alojado el personal el pasado sábado 15 de agosto en la antigua Batería de Costa K-8 (García Aldave), "unas dependencias habitualmente en desuso, sin el mantenimiento higiénico preceptivo, con antecedentes conocidos de plagas similares y en situación de hacinamiento".

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ya había alertado anteriormente de la posible aparición de casos de enfermedades contagiosas, "probablemente sarna", entre militares desplegados en la ciudad autónoma, por lo que había solicitado al Ministerio de Defensa información "precisa" al respecto.

Según ha informado en un comunicado, "algunos militares habrían manifestado preocupación ante la eventual presencia de esta enfermedad infecciosa, lo que ha generado dudas sobre la existencia de casos aislados o vinculados entre sí y sobre la activación de protocolos de vigilancia epidemiológica".

ATME considera "imprescindible" aclarar la situación y ha solicitado al Ministerio de Defensa que confirme si se han producido casos de sarna u otras enfermedades infecciosas entre el personal desplegado, así como el número de casos y si presentan relación epidemiológica.

Además, ha pedido al Departamento que dirige Margarita Robles datos sobre las unidades en las que se habrían detectado y si se ha activado algún protocolo de control de contactos o vigilancia sanitaria.

También UMT ha presentado formalmente una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Defensa, a la Subsecretaría de Defensa y a la Secretaría Permanente del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS) en la que exige saber si el brote se ha extendido a otras unidades de la Comandancia General de Ceuta (Legión, Montesa, RAMIX, RING, ULOG).

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Además, pide información sobre qué plan de contingencia médica se está aplicando para frenar la propagación hacia las familias y la población civil, y detalles sobre las labores de desinfección urgentes programadas para dependencias, gimnasios y vehículos de la unidad.

Fuente: El Periódico

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