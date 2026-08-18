Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 240.785 hectáreas en lo que va de año y se han registrado 42 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 14 de agosto y que aún son provisionales, se han dado a conocer durante la reunión del Comité de Dirección de Medio Ambiente, que ha hecho seguimiento de la evolución de los incendios en España y ha sido presidido por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Mapa de incendios en España.

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Fuente: El Periódico

Los bomberos de Francia cruzan los Pirineos para defender Aragón del fuego: "Venimos a ayudar a nuestros vecinos" Mathis, Eloïse y Juan Marco se apean de una autobomba con matrícula francesa, una de tantas que ha luchado contra el fuego durante la noche del domingo para proteger Santa Cruz de la Serós y los monasterios de San Juan de La Peña. "Venimos a ayudar a nuestros vecinos. El incendio está a las puertas de nuestro país y se nos ha solicitado ayuda, así que aquí estamos, voluntarios y profesionales, como vuestros bomberos lo harían por nosotros", dice Marco, al mando de uno de los retenes enviados por Francia para colaborar en la extinción del mayor incendio de la historia de Aragón. (Seguir leyendo)

Extinguidos en Aragón los incendios de Almonacid de la Sierra y María de Huerva Los incendios forestales de Almonacid de la Sierra y María de Huerva, ambos en la provincia de Zaragoza, han sido extinguidos en la tarde de este lunes, ha informado el 112 de Aragón. El fuego de Almonacid de la Sierra, también denominado Sierra de Algairén/Alpartir, se ha dado por extinguido desde las 19:45 horas, ha detallado la fuente en su cuenta de la red social X. Este incendio, declarado en la tarde del pasado viernes, ha afectado a una superficie de unas 200 hectáreas de zona arbustiva, encinar, cultivo y pinar, y llegó a motivar el confinamiento de forma preventiva el municipio de Alpartir, medida que fue levantada en la mañana del sábado. A la misma hora se ha dado por extinguido el incendio de María de Huerva.

El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) evoluciona favorablemente tras arder 17.500 hectáreas El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) registra una evolución favorable, lo que permite al Gobierno de Aragón redoblar los esfuerzos con el objetivo de acelerar, en la medida en que la situación lo permita, el regreso de los vecinos desalojados a sus localidades. El incendio, activo desde el pasado 10 de agosto, mantiene una superficie provisional afectada de 17.500 hectáreas y un perímetro aproximado de 100 kilómetros. En las dos últimas jornadas se ha conseguido estabilizar buena parte del perímetro y se sigue trabajando con intensidad en toda la superficie afectada, con 42 medios aéreos y un millar de efectivos durante la jornada de hoy.

Desciende la emergencia a nivel 0 por el fuego en Huelva y se anuncia el realojo en Huesca Alrededor de un millar de personas podrán volver a sus casas gracias a la buena evolución del incendio en Las Peñas de Riglos (Huesca), ya muy cerca de la estabilización, una situación que consiguió recientemente el fuego de Niebla (Huelva), que este jueves descendió a situación operativa 0. Las lluvias del fin de semana han ayudado a controlar el foco oscense, que ha afectado una superficie provisional de 17.500 hectáreas y tiene un perímetro irregular de 100 kilómetros, algo que permitirá el realojo de más de mil personas a partir del martes. En Huelva, la situación mejora y los últimos vecinos evacuados han podido volver a sus domicilios.

Desciende a nivel 0 la emergencia por el incendio de Niebla (Huelva) La evolución del incendio forestal declarado el 6 de agosto en Niebla (Huelva) permite desescalar a fase de preemergencia, situación operativa 0, ha anunciado esta tarde el consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz. En un mensaje a través de sus redes sociales, Sanz ha calificado esta desescalada como "un paso más hacia la normalidad". "El trabajo ha sido enorme y el esfuerzo, titánico. Gracias a todos los que lo han hecho posible, peleando en cada palmo del terreno", ha señalado antes de recordar que se sigue trabajando para su total control y extinción.

Hasta 13 medios trabajan en la extinción del fuego declarado en Galapagos (Guadalajara), que sube a nivel 1 El incendio forestal iniciado este lunes en el residencial Montelar, entidad menor de Galapagos (Guadalajara), ha alcanzado Situación Operativa Nivel 1 por afección de humo a viviendas. Según informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno regional, y recoge Europa Press, el fuego ha sido detectado tras la llamada de un particular a las 17.00 horas. En las labores de extinción trabajan 13 medios, cuatro de ellos aéreos.

Los desalojados por el incendio de Riglos (Huesca) podrán volver a casa a partir de mañana Los 1.049 vecinos de los diecinueve municipios evacuados a causa del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) podrán ir volviendo paulatinamente a sus casas a partir de mañana ante la buena evolución del fuego, aunque todavía no esté completamente estabilizado. El jefe de servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón, Jorge Crespo, tras la reunión en el puesto de mano de Santa de la Peña, ha explicado a los medios que servicios básicos como la telefonía o la electricidad ya están repuestos. La telefonía ya estaba estabilizada desde hace un par de días y se ha estado trabajando en energizar las líneas de electricidad, trabajo que culminará hoy, y se habilitarán generadores para las pocas en las que no será posible.

El riesgo de incendios lleva a la cancelación de cientos de fuegos artificiales en localidades de toda España Chinchón, Bargas, El Campello, Pamplona, Vic, Castelldefels, Huesca, Villanueva de la Cañada, Ciudad Rodrigo, Tolox, Badajoz, San Roque, Ronda... cientos de ayuntamientos de toda España han suspendido los fuegos artificiales de sus fiestas tradicionales las últimas semanas debido a la situación de alerta ante posibles incendios por las altas temperaturas que se están registrando este verano. Lea aquí la noticia completa

La Junta andaluza defiende su política de prevención de incendios forestales La vicepresidenta tercera de la Junta de Andalucía y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha defendido la gestión del ejecutivo andaluz en el incendio de Niebla (Huelva), así como en materia de prevención. "En Andalucía los recursos destinados a la prevención son superiores a los recursos destinados a la extinción. Jamás en Andalucía había habido tanta dotación de medios como hay ahora", ha afirmado este lunes en una atención a los medios en Málaga.