Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Un total de 26 medios aéreos y 200 efectivos trabajan en el incendio 'convectivo' de Pinofranqueado, que genera su propia meteorología, viento y temperatura

Una imagen del incendio forestal en Pinofranqueado (Mérida).

Una imagen del incendio forestal en Pinofranqueado (Mérida). / INFOEX / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 254.730hectáreas en lo que va de año y se han registrado 42 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 14 de agosto y que aún son provisionales, se han dado a conocer durante la reunión del Comité de Dirección de Medio Ambiente, que ha hecho seguimiento de la evolución de los incendios en España y ha sido presidido por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Noticias relacionadas y más

Mapa de incendios en España.

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en Oviedo: una mujer, herida muy grave al ser atropellada por un tren tras acercarse demasiado a las vías
  2. La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
  3. La Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera tras la la bajada de velocidad obligatoria a 80 kilómetros por hora: multas de hasta 200 euros
  4. El bar asturiano ubicado a más de 1.130 metros de altitud, con vistas a los lagos de Covadonga, que recomienda la mujer de Santiago Abascal: 'Vais a salir redondos
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo alisador más barato del mercado: con revestimiento de cerámica
  6. Mari Luz Álvarez, vecina de Tacones: 'El pueblo ya no es tan tranquilo como antes pero aun así no lo cambio por la ciudad
  7. Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  8. Rocambolesca trifulca en Gijón: un perro orina un puesto de ropa del Muro y tiene que intervenir la Policía para calmar al tendero

Trump declara el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio de EEUU" y niega ahora el diálogo con Irán

Trump declara el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio de EEUU" y niega ahora el diálogo con Irán

Las Lobas juegan esta tarde ante el Cleba en La Robla

La transformación de Las Mestas: pistas renovadas, ahorro de agua y más seguridad para los caballos

La transformación de Las Mestas: pistas renovadas, ahorro de agua y más seguridad para los caballos

La asociación Raitana de Villaviciosa, declarada de utilidad pública, reclama más fondos para ahondar en sus proyectos con personas con discapacidad

La asociación Raitana de Villaviciosa, declarada de utilidad pública, reclama más fondos para ahondar en sus proyectos con personas con discapacidad

El Sporting, a desbloquear la operación del "9" con Antonio Casas en la mirilla

El Sporting, a desbloquear la operación del "9" con Antonio Casas en la mirilla

Nuria Oliver, investigadora: "La IA no se va de vacaciones"

La mejora de la red de abastecimiento de agua en Asturias, clave ante los problemas de la sequía: 52 concejos no tienen acceso al suministro autonómico

La mejora de la red de abastecimiento de agua en Asturias, clave ante los problemas de la sequía: 52 concejos no tienen acceso al suministro autonómico

El aumento de estudiantes de doctorado, gran esperanza de la Universidad de Oviedo para garantizar el relevo: "Hay un interés creciente por iniciar una carrera investigadora"

El aumento de estudiantes de doctorado, gran esperanza de la Universidad de Oviedo para garantizar el relevo: "Hay un interés creciente por iniciar una carrera investigadora"
Tracking Pixel Contents