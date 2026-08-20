Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Migración

La patera que llegó a Cartagena el pasado miércoles transportaba 62 personas, 15 de ellos menores

La Delegación del Gobierno infomó que "se están tramitando los procedimientos de expulsión correspondientes"

Imagen de archivo de varios efectivos de Cruz Roja y Policía Nacional atendiendo a personas que llegaron en una patera.

Imagen de archivo de varios efectivos de Cruz Roja y Policía Nacional atendiendo a personas que llegaron en una patera. / Iván Urquízar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Arrondo

La Delegación del Gobierno en Murcia confirmó que la embarcación que arribó a Cala de Barco llevaba a bordo a 62 migrantes argelinos. En una nota de prensa señalaron que se trata de, en concreto, 45 hombres, 2 mujeres mayores de edad y 15 menores, todos ellos varones.

Asimismo, destacaron que todas las personas se encontraban en buen estado de salud y, tras ser atendidos por la Cruz Roja, fueron puestos a disposición de la Policía Nacional. Aclararon que recibieron atención por parte de las administraciones públicas y las ONG, tal y como indica el protocolo. Al respecto de su estancia o no en el país, señalaron que "se están tramitando los procedimientos de expulsión correspondientes".

El desembarco de decenas de inmigrantes causa estupor en una playa de Los Belones

El desembarco de decenas de inmigrantes causa estupor en una playa de Los Belones

L. O.

Todo esto ha generado un ambiente de disputa política en el que ha participado el Gobierno regional. Sin ir más lejos el presidente Fernando López Miras ofreció sus quejas en el programa 'Espejo Público' donde indicó que la ONG indicó que se deberán acoger a 16 menores.

Noticias relacionadas

Según indicó en el programa, desconoce si se trata de personas procedentes de la patera que llegó la pasada tarde de miércoles a Cartagena.

Fuente: La Opinión de Murcia

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El casero ovetense de Borja Thyssen: el hijo de la baronesa vive con su familia en la lujosa urbanización de La Finca
  2. Fallece un hombre al sufrir un infarto en plena calle en Gijón
  3. Luto en Gijón por Félix Ruiz, el querido exprofesor del Corazón de María fallecido en la montaña de Cabrales: 'Tenía mucha sensibilidad; dejó huella
  4. Nayib Bukele irrumpe en las vallas publicitarias de Oviedo: 'Soy su fan total y me sé sus discursos de memoria; es el mejor presidente del mundo
  5. Las Terrazas del Pery mantiene su uso hostelero en Gijón: cambio de nombre y reapertura tras una reforma exprés
  6. Cristina Pedroche recorre cientos de kilómetros para volver a comer en un restaurante asturiano perdido en el monte: 'Tienen el mejor arroz con pitu
  7. Paula Echevarría va con Miguel Torres y amigos al merendero de moda de Asturias: con alquiler de parrillas y paelleras para hacer la comida allí mismo
  8. Localizan un cuerpo sin vida de un hombre cerca del parque de Invierno de Oviedo

Seis estudiantes de Bachillerato de La Espina, sin plaza en el transporte escolar para llegar al instituto a Salas

Seis estudiantes de Bachillerato de La Espina, sin plaza en el transporte escolar para llegar al instituto a Salas

Corredera asume el tropiezo del Sporting: "El partido fue muy pobre" y apunta al Burgos: "Se verá otra cara"

Corredera asume el tropiezo del Sporting: "El partido fue muy pobre" y apunta al Burgos: "Se verá otra cara"

Joaquín Delgado, tras su salida del Oviedo: “Quería llegar al Zaragoza traspasado, no cedido”

Joaquín Delgado, tras su salida del Oviedo: “Quería llegar al Zaragoza traspasado, no cedido”

Redada policial en Gijón: incautan contenedores de "gas de la risa" y hallan una presunta vivienda ilegal vinculada a una floristería

Redada policial en Gijón: incautan contenedores de "gas de la risa" y hallan una presunta vivienda ilegal vinculada a una floristería

El PSOE reclama el arreglo del camino entre San Lázaro de Paniceres y Ules

El PSOE reclama el arreglo del camino entre San Lázaro de Paniceres y Ules

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera espresso más completa y barata del mercado: con filtros para dos tazas y por 53,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera espresso más completa y barata del mercado: con filtros para dos tazas y por 53,99 euros

Los niños podrán personalizar su propia mochila este sábado en el mercadillo de La Corredoria

Los niños podrán personalizar su propia mochila este sábado en el mercadillo de La Corredoria

Los vecinos alertan de la presencia de una planta altamente tóxica, el estramonio, en las obras del soterramiento en el centro de Langreo

Los vecinos alertan de la presencia de una planta altamente tóxica, el estramonio, en las obras del soterramiento en el centro de Langreo
Tracking Pixel Contents