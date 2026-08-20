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Una tormenta de alto riesgo azota la provincia de Valencia con vientos de hasta 140 km/h y granizo

La Agencia Estatal de Meteorología confirma el fin de la ola de calor con tormentas de granizo y fuertes rachas de viento que azotan el interior y la costa valenciana

Un reventón húmedo deja lluvias torrenciales en Alzira

Aitana Rubio / Laura Roca

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Íñigo Roy

Tal como había advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el episodio de calor extremo vivido ayer en la Comunidad Valenciana ha llegado a su fin de forma súbita con tormentas y un giro brusco de la situación meteorológica. De hecho, las primeras tormentas se han empezado a formar en el interior de la península, concretamente entre la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

La velocidad a la que avanzan las tormentas está provocando que la inestabilidad atmosférica cambie rápidamente en el resto de la Comunidad Valenciana. En Alzira (Valencia) se han reportado tormentas con granizo de hasta 2 centímetros y vientos de 60 km por hora. En el caso de Valencia, la tormenta avanza muy rápido, a una velocidad de más de 70 kilómetros por hora. Ha obligado a cerrar parques y el jardín de Turia y ha hecho saltar todas las alarmar por las fuertes rachas de viento que la acompañan.

La tormenta de Valencia avanza muy rápido, a una velocidad media de 70 km/h, por lo que la lluvia acumulada no es muy importante, pero se están produciendo a su paso rachas muy fuertes de viento. Mucho cuidado, sobre todo en estructuras frágiles o mal ancladas.

Por el momento, en el área metropolitana no se están registrando lluvias de importancia pero desde Aemet piden extremar las precauciones por el riesgo de desprendimientos en estructuras frágiles y caídas de elementos de fachada o árboles.

En Alzira (Valencia), una fuerte tormenta está descargando sobre el casco urbano. Llueve con fuerza sobre la capital de la Ribera y también se han registrado pequeñas granizadas con pedrisco de hasta dos centímetros.

Desde la Aemet advierten que la tormenta que está descargando ahora sobre la Ribera es un célula de gran actividad y con adversidad potencial muy alta. La velocidad de desplazamiento es muy rápida, de 70 km/h, por lo que en menos de una hora puede recorrer la Ribera Alta hasta salir al mar por la zona de El Perelló.

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Esta inestabilidad está provocando reventones húmedos en varios puntos de la Comunitat Valenciana con rachas de viento de hasta 140 kilómetros por hora. En Sumacàrcer (Valencia), las rachas de viento han alcanzado los 149 km/h según AVAMET. En Alzira, donde el reventón ha sembrado el pánico durante unos minutos por la fuerza del viento y la granizada que ha derribado parte de techo de la iglesia de Santa Catalina, el viento ha llegado a rolar hasta los 143 kilómetros por hora.

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Fuente: Levante - EMV

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