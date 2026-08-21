Andalucía eleva a 51 los contagios por Virus del Nilo: dos casos más en Dos Hermanas y Los Palacios (Sevilla)

La comunidad andaluza ya cuenta con 51 casos activos por Fiebre del Nilo Occidental. La Consejería de Sanidad y Emergencias ha confirmado este viernes dos nuevos casos en Sevilla, el foco principal de contagio por el mosquito transmisor: Uno en el municipio de Dos Hermanas y otro en Los Palacios y Villafranca. Un caso más ha derivado en enfermedad neuroivasiva y el total de ingresados se incrementa a 19 en toda Andalucía, dos más que en los pasados días.

De esta nueva cifra, el detalle por tipo de diagnóstico es el siguiente: un total de 35 casos de los confirmados se presentan como leves, 16 han derivado en enfermedades neuroinvasivas y 17 han requerido ingreso, de los cuales continúan hospitalizados seis casos. La única defunción sigue siendo la acontecida en Dos Hermanas.

Dónde residen los casos humanos

La provincia de Sevilla encumbra 50 de los casos detectados, sigue siendo la provincia foco para el contagio dentro de toda Andalucía: cuatro casos se registran en Almensilla, cuatro en Aznalcázar, dos en Bollullos de la Mitación, seis en Coria del Río, ocho en Dos Hermanas, uno en Olivares, dos en Los Palacios y Villafranca, tres en Palomares del Río, cinco en La Puebla del Río, uno en San Juan de Aznalfarache, tres en la capital y once en Villamanrique de la Condesa.

Dron. Campaña contra los mosquitos transmisores del virus del Nilo - Villamanrique de la Condesa / Marina Casanova / ECA

El caso restante sigue encontrándose en la provincia de Huelva, concretamente en Hinojos, que hasta el momento sigue sin provocar más contagios. Se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 515 usuarios. Además, se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 515 usuarios. Además, se ha realizado despistaje de arbovirosis en 120 casos de meningitis víricas. En el cribado de donantes de sangre, en el periodo de 01-06 al 16-08, se han realizado 3620 determinaciones.

Áreas en alerta

Actualmente, son veintiocho los municipios andaluces declarados como área en alerta, sumándose este viernes el municipio de Salobreña, en la provincia de Granada. La situación obliga así a reforzar la vigilancia sanitaria y las medidas de control de los mosquitos transmisores, especialmente en las zonas donde se ha detectado una elevada presencia del vector durante las últimas semanas.

Los municipios que continúan en alerta son Pulpí, en Almería; Algodonales y Jerez de la Frontera en Cádiz; Salobreña, en Granada; Hinojos, en Huelva; Lopera, en Jaén. En la provincia de Málaga se encuentran en alerta los municipios de Fuengirola, Mijas, Las Lagunas, y la propia capital malagueña.

Noticias relacionadas

En cuanto a la mayor concentración de contagios, la provincia de Sevilla, están en alerta los municipios de Campanillas, Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, Gerena, Guillena, La Puebla del Río, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Aljarafe, Olivares, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Villamanrique de la Condesa y Sevilla capital.

Fuente: El Correo de Andalucía