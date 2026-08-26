Del divorcio de Carlos Latre a la reaparición en Sotogrande de Íñigo y Tamara Falcó
Susanna Griso, luna de miel en las playas del Sur
Anda el mundo del colorín en general y, en concreto, el británico revolucionado con la vuelta de los Duques de Sussex a Reino Unido. Enrique de Inglaterra y Meghan Markle están de vuelta al Viejo Continente con sus retoños, Archie y Lilibeth, y la prensa rosa en España se dedica a analizar las claves del regreso, cómo sentará esto en el resto de la familia...
Por lo demás, el famoseo patrio centra la atención del quiosco rosa. En "Semana" dan la exclusiva del divorcio de Carlos Latre. Después de 22 años de matrimonio lo deja con Yolanda Marcos. La revista también desvela que Edmundo "Bigote" Arrocet está preocupado por salud, al detectársele problemas en el riñón. Hay recuerdo para el mago Juan Tamariz, fallecido días atrás.
En "Hola" celebran los "fabulosos" 50 años de Elsa Pataky, que hace balance de su vida, su carrera... Además de ocuparse de Harry y Meghan, en portada hay hueco para un reportaje en casa de José Manuel Soto, que recibe con su familia en Huelva.
Madonna ha cumplido 68 años y lo celebró por todo lo alto en Corfú (Grecia). Así lo recoge "Lecturas", que se fija también en la luna de miel de Susanna Griso en Cádiz. La presentadora se ha ido con sus hijos y su flamante marido, Luis Enríquez, a las playas del sur a tostarse y descansar antes de la nueva temporada televisiva. En la revista también desvelan los pueblos en los que veranean los famosos.
Tamara Falcó e Íñigo Onieva llevaban tiempos desaparecidos del quiosco, pero "Diez Minutos" los trae de vuelta. La pareja lleva semanas instalada en Sotogrande. Otros que se han ido a la playa son Cristina Pedroche y Dabid Muñoz. La presentadora y el cocinero han sido fotografiados paseando a la orilla del mar. Ester Expósito, novia de Mbappé, habla del amor, "muy importante" para ella. Y también lo es para Vicky Martín Berrocal, a quien la revista empareja con Javier, un empresario de 51 años con el que se ha dejado ver este verano. Las últimas fotos, en Almonte, con la virgen del Rocío.
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