Andalucía se desmarca de la posición de bloqueo de los gobiernos de PP y Vox y vota a favor del reparto de 25 millones a Ceuta para menores inmigrantes

El Gobierno andaluz ha sido el único de los formados por pactos entre PP y Vox que ha asistido a los dos encuentros organizados por el Ministerio de Infancia con comunidades autónomas para abordar la situación de los menores llegados a Ceuta en su mayor crisis migratoria. Este jueves ha dado un paso más y ha votado a favor de la primera medida planteada por el Ejecutivo: una transferencia de 25 millones de euros a la ciudad autónoma de Ceuta para que aumente su capacidad para atender a los menores que han desbordado todos sus recursos. Este acuerdo, no obstante, no implica ningún traslado a la península, una fase del proceso que según la normativa actual es obligatoria para las autonomías pero que, de momento, no se ha activado.

La consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Loles López, ha votado a favor de esta aportación de 25 millones de euros durante una reunión en la que ha participado de forma telemática al igual que las comunidades gobernadas en solitario por el PP o por otras formaciones políticas nacionalistas. Esta posición ha contrastado con los otros tres gobiernos autonómicos conformados por un pacto entre PP y Vox durante este año 2026 y que tienen entre sus acuerdos el rechazo a la acogida de más menores inmigrantes en su territorio y la reducción progresiva de los recursos disponibles. Extremadura, Castilla y León y Aragón no han asistido dentro de una estrategia de bloqueo.

La conferencia sectorial ha estado centrada en la aprobación de ese crédito de 25 millones para Ceuta para sufragar gastos de alojamiento, traslado, alimentación, vestuario, apoyo jurídico, atención médica, acompañamiento socioeducativo, o servicios de traducción de los niños y niñas que están solos en la ciudad autónoma.

"Andalucía cumplirá con sus obligaciones legales"

Aunque en la reunión no se alcanzó ningún acuerdo sobre los posibles traslados a la península previstos en el decreto aprobado en 2025, la consejera de Servicios Sociales sí reiteró su compromiso con el cumplimiento de la normativa, una posición que contrasta con el rechazo expreso de Vox a acoger niños y niñas inmigrantes en la comunidad autónoma recogido en el pacto entre ambas formaciones políticas: "Andalucía cumplirá, como siempre, con sus obligaciones legales en materia de protección de menores pero no vamos a contribuir a que el Gobierno de España eluda sus responsabilidades en materia migratoria usando a los menores como mercancía política”, explica en una nota de prensa la consejera Loles López, en la que subraya que "Andalucía es una tierra solidaria".

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En cualquier caso, la posición andaluza, al igual que el resto de comunidades gobernadas por el PP, se mantiene muy crítica con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez de la crisis de Ceuta. "Andalucía no va a contribuir a que el Gobierno de España vuelva a utilizar a los menores migrantes no acompañados como mercancía política", subrayó la consejera quien exigió al Ejecutivo que “cumpla con sus competencias y que cumpla con la ley en aras de la protección de los menores y la reagrupación familiar”.

Fuente: El Correo de Andalucía