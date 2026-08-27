El Gobierno desencalla la reforma del acceso a la profesión docente con un refuerzo de las prácticas

Modernizar el sistema por el que los profesores acceden a la escuela pública mediante oposiciones que convocan las autonomías es un asunto que lleva en la agenda política desde el mandato de Isabel Celaà, ministra de Educación entre 2018 y 2021. Sin embargo, la reforma ha permanecido en un cajón. Hasta ahora. El Ministerio de Educación y FP ha creado un grupo de trabajo con expertos universitarios para estudiar posibles cambios en el ingreso a la función pública docente. Además, ha elaborado un borrador con propuestas para modificar el real decreto que regula el acceso a la profesión y que incluye el refuerzo de las prácticas obligatorias que realizan los profesores antes de ejercer.

El departamento que dirige Milagros Tolón ha entregado sus propuestas a los cinco sindicatos con mayor representación en la educación, con los que se reunirá a lo largo del año para estudiarlas y negociarlas. Actualizar los temarios de las oposiciones, cambiar el formato y los procedimientos de corrección de algunas pruebas, incluir dentro de los méritos las competencias profesionales en formación, investigación e innovación docente, y reforzar la utilidad de las prácticas son los aspectos fundamentales del borrador de Educación, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La revisión de las prácticas obligatorias, que forman parte del proceso selectivo antes de ejercer, es uno de los elementos más destacados. El borrador no menciona el MIR educativo, una práctica asentada en los países anglosajones que supone trasladar a los profesores el sistema de formación y especialidad de los médicos. Tampoco el programa 'Sensei’, que puso en marcha Catalunya en el curso 2023-24 de modo voluntario. Junto con los complementos salariales para los profesionales que ejercen en centros complejos, el MIR educativo obligatorio ha sido defendido en varias investigaciones de EsadeEcPol como una medida para combatir el desgaste de los profesionales de la enseñanza. Uno de sus informes, publicado en 2025, aseguró que casi cuatro de cada diez docentes están desmotivados, un problema que va más allá del ámbito laboral: el profesorado es el factor escolar más determinante de la calidad de los sistemas educativos. A pesar de sus defensores, el MIR educativo no goza de las simpatías de los sindicatos.

El borrador de Educación sí pone énfasis en las prácticas y la tutorización. Actualmente, esta fase incluye un periodo de docencia directa de más de un trimestre (no puede superar el curso escolar) bajo la tutoría de profesorado experimentado. Este periodo puede incluir cursos de formación. Al finalizar, si el docente es declarado apto, entra oficialmente en el cuerpo de funcionarios. La intención ahora del Gobierno es revisar "la duración, las funciones de las personas que intervienen, los sistemas de mentoría y tutorización y la evaluación del profesorado en prácticas". El objetivo, según el borrador, es que las prácticas refuercen su utilidad como termómetro de "la aptitud docente" y de "los procesos de inducción profesional tutorizada".

Modelo competencial

El documento también incluye un plan para acercar los temarios de las oposiciones al modelo competencial, introducido por la actual ley educativa (Lomloe) y a la realidad de las aulas, que cada vez son más complejas. Según los sindicatos, gran parte del contenido de las oposiciones lleva sin tocarse desde los años 90, cuando internet era una red desconocida. “Por fin vamos a dejar de estudiar los disquetes”, bromean las centrales, que han otorgado, de momento, un voto de confianza al proyecto del Gobierno.

Los docentes reconocen la urgencia de poner al día las pruebas de acceso no solo en el sistema competencial de la Lomloe sino en la innovación tecnológica. El borrador no menciona expresamente la inteligencia artificial, sino “los recursos digitales y las tecnologías emergentes”, pero la comunidad educativa es consciente de que el uso pedagógico de la IA, tan interiorizada entre el alumnado, también tiene que aparecer en los nuevos temarios.

Formato de las oposiciones y correción

El ministerio también propone cambiar las pruebas de la oposición, tanto el formato como la corrección. La intención del departamento que dirige Tolón es actualizar los temarios para poner el acento en los contenidos científicos, técnicos y culturales y las competencias profesionales. Los futuros maestros deberán demostrar sus destrezas en el currículo y la evaluación competencial, la tutoría, la atención a la diversidad, la inclusión y la innovación e investigación educativa. También en el uso pedagógico de los recursos digitales y las tecnologías emergentes.

“En nuestra profesión siempre se ha dicho que una cosa es lo que estudiamos para las oposiciones y otra cosa, muy distinta, el trabajo en un colegio. Este reforma normativa va encaminada, por fin, a cambiar esto”, subraya Beatriz García, secretaria de enseñanza de UGT Servicios Públicos.

Actualmente, en la fase de concurso del profesorado se valoran los méritos acreditados por los aspirantes, entre ellos la formación académica y la experiencia docente previa. La reforma planteada por el Ejecutivo supone incluir entre los méritos aspectos profesionales como la adquisición de competencias profesionales, especialmente en investigación, innovación y práctica docente.

"La reforma es muy compleja y no estará lista ni para el curso 2027-2028" Beatriz García — secretaria de enseñanza de UGT Servicios Públicos

"El actual acceso a la profesión está obsoleto, así que agradecemos al ministerio su buena disposición, pero el asunto es muy complejo y vamos a tardar mucho tiempo en llegar a acuerdos" Mario Gutiérrez — responsable de educación de Csif

Los sindicatos aplauden que el ministerio haya retomado la reforma. Sin embargo, aseguran que modificar el ingreso en la función pública docente es un asunto muy complejo que conllevará un sinfín de reuniones. “La reforma no estará lista ni para el curso 2027-2028”, afirma la responsable de UGT. “El actual acceso a la profesión está obsoleto, así que agradecemos al ministerio su buena disposición. Eso sí, el asunto es muy complejo, vamos a tardar mucho tiempo en llegar a acuerdos. Cada uno tiene una opinión y será muy difícil contentar a todos”, añade Mario Gutiérrez, responsable de educación de Csif.

En toda España trabajan más de 234.000 docentes en los centros públicos de educación primaria, según los últimos datos del Ministerio de Educación. En el borrador, el departamento de Tolón explica que tiene la voluntad de “avanzar en el incremento de la calidad de la educación en todas las enseñanzas y etapas educativas” y que, respecto al profesorado, pretende actualizar y mejorar los procedimientos de ingreso a los distintos cuerpos docentes.