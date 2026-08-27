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Roban de madrugada el Tesoro de Villena, joya de la Edad de Bronce

El conjunto de orfebrería prehistórica fue descubierto en 1963 y está considerado uno de los grandes tesoros de la Edad de Bronce

El Tesoro ya luce en Villena

El Tesoro ya luce en Villena

Rafa Arjones

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Sara Rodríguez

El Tesoro de Villena ha sido robado durante la madrugada de este jueves del Museo de Villena (Muvi), según ha podido confirmar este diario. Por el momento, es la información que ha trascendido sobre el suceso.

El conjunto arqueológico, uno de los principales emblemas de la ciudad y la pieza más destacada del museo, está compuesto fundamentalmente por piezas de oro. Entre ellas se encuentran once cuencos, 28 brazaletes (el grupo más numeroso) y tres botellas, además de otras piezas diversas. El tesoro incluye también tres botellas de plata, un botón de ámbar y oro, un remate de hierro y oro y un brazalete de hierro.

El conjunto está fechado hacia el año 1.000 antes de Cristo y fue descubierto en diciembre de 1963 por el arqueólogo José María Soler y sus colaboradores. Las piezas aparecieron en el interior de una vasija que se encontraba oculta en el lecho de una rambla del término municipal de Villena.

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La orfebrería del conjunto representa uno de los máximos exponentes de la metalurgia prehistórica. Para la investigación especializada, constituye, junto con los tesoros de las tumbas reales de Micenas (Grecia), uno de los conjuntos de vajilla áurea más importantes de la Edad del Bronce.

Fuente: Información

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