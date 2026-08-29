Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los medios logran contener el perímetro del incendio forestal de El Saler (Valencia)

Así han sido los trabajos nocturnos para contener el incendio de Segorbe

Así han sido los trabajos nocturnos para contener el incendio de Segorbe

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 297.000 hectáreas en lo que va de año, el 48,1% del total en la Unión Europea, y se han registrado 43 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido el trabajo y dedicación de los efectivos desplegados en la lucha el fuego, según señala el citado ministerio en un comunicado.

"Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de todos los efectivos que están interviniendo en la extinción de los incendios forestales: bomberos forestales, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y científicos, así como la labor de coordinación de las administraciones autonómicas y locales implicadas", ha dicho Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Además, ha hecho un llamamiento a la prudencia a pesar de la mejora prevista en el tiempo a partir de este jueves: "Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas prevista a partir de mañana, seguimos en pleno periodo de riesgo de incendios forestales, por lo que quiero trasladar al conjunto de la sociedad la necesidad de mantener la máxima prudencia y responsabilidad".

Noticias relacionadas y más

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Sira Martínez, hija de Luis Enrique: 'Estar en Las Mestas es como saltar en casa
  2. Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, colocar la baliza v-16, pero no sacar el bote del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
  3. Su padre trabajó en mina La Camocha, ella emigró de Polonia y unas migrañas la llevaron a la hostelería: la historia de 'Ani', la dueña de la cafetería gijonesa pionera en servir café y tartas en lata
  4. Un diluvio colapsa Oviedo: calles convertidas en ríos, garajes anegados, comercios inundados, apagones y daños en el Palacio de los Deportes
  5. Un submarinista de Gijón pesca una corvina de más de 30 kilos, más alta que él, con un arpón mientras buceaba: 'Me arrastró mar adentro, en 40 años no he visto nada igual
  6. Una violenta borrasca cruza Asturias y deja en minutos un reguero de daños: la calle Uría de Oviedo convertida en un canal, bajos inundados en Avilés y Antromero casi sale por los aires
  7. Nueva operación inmobiliaria en el mercado de lujo: vendido el palacio de Villa María de Gijón
  8. Sale a la luz la relación bomba entre Pipi Estrada y Juls Janeiro: 'De repente aparece una niña que a mí me gusta

Onís: oda a la ruralidad en el "Estadio Olímpico de Benia"

Onís: oda a la ruralidad en el "Estadio Olímpico de Benia"

Italia decidirá este lunes si mantiene o liquida los controles fronterizos con España

Italia decidirá este lunes si mantiene o liquida los controles fronterizos con España

La diabetes tipo 1 se estima que aumente en el mundo un 29% en 2049

La diabetes tipo 1 se estima que aumente en el mundo un 29% en 2049

Honda y Nissan desarrollarán un software para vehículos, según Nikkei

Honda y Nissan desarrollarán un software para vehículos, según Nikkei

Detenido el conductor de un VTC por detención ilegal y agresión sexual a una clienta

Detenido el conductor de un VTC por detención ilegal y agresión sexual a una clienta

Pelayo Díaz y su prometido, el francés Gal Marom, presentan por primera vez a sus padres en Ribadesella: "Estoy nerviosinchi"

Pelayo Díaz y su prometido, el francés Gal Marom, presentan por primera vez a sus padres en Ribadesella: "Estoy nerviosinchi"

El primer tráiler del videojuego 'GTA VI' revoluciona el mundo 'gamer'

El primer tráiler del videojuego 'GTA VI' revoluciona el mundo 'gamer'

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno, condenado a 5 años de cárcel por recibir sobornos de una empresa china

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno, condenado a 5 años de cárcel por recibir sobornos de una empresa china
Tracking Pixel Contents