Cambio climático
El Gobierno declara la alerta roja en todo Ecuador ante el fenómeno de El Niño
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) ha indicado que la medida se adopta considerando la evolución de las condiciones océano-atmosféricas en la zona
Agencias
El Gobierno ecuatoriano ha declarado este sábado la alerta roja en todo el territorio para fortalecer las acciones de preparación ante el fenómeno El Niño. La resolución establece la activación de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) provinciales y cantonales para coordinar acciones de preparación y respuesta. También dispone la aplicación de procedimientos, planes y protocolos para evacuaciones preventivas, mecanismos de respuesta, movilización de recursos y protección de la población en sectores con potencial afectación. En este marco, los gobiernos locales deberán cumplir y ejecutar sus planes de acción ante el fenómeno El Niño, indicó la SNGR en un comunicado.
La institución apunta que mantendrá el seguimiento y la articulación con los distintos niveles de gobierno para fortalecer la preparación y respuesta en territorio, con el objetivo de proteger a la población y reducir los posibles impactos asociados al evento. La declaración de alerta roja permite fortalecer desde ahora las acciones, anticipar escenarios de riesgo y activar los mecanismos necesarios para proteger a la población.
"La preparación es una responsabilidad compartida y, por ello, se mantienen acciones permanentes de monitoreo, planificación y coordinación para responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad", indicó la SNGR. La Secretaría de Gestión de Riesgos informó esta semana que ya hay "los primeros impactos" en el sector de pesca artesanal y recordó que desde febrero pasado se articulan acciones entre las instituciones del Estado para afrontar los efectos de El Niño y minimizar la afectación a la población.
Carolina Lozano, titular de la SNGR, calcula que alrededor de 1,3 millones de personas podrían estar expuestas a los efectos de El Niño en 17 provincias, que ya estaban en alerta naranja. Según la funcionaria, el Gobierno ha destinado 650 millones de dólares, distribuidos en diferentes carteras de Estado, de los cuales el 70% son para prevención y el 30% restante para la línea de respuesta por el fenómeno de El Niño.
- Javier y Eva, la pareja de veinteañeros de Asturias que consiguió una plaza fija de profesor en el mismo centro educativo: 'Ahora hay muchas necesidades en los coles
- Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, colocar la baliza v-16, pero no sacar el bote del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
- Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multado con 1.000 euros por llevar el coche a las fiestas del pueblo tras durante la operación retorno: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Un praviano de 33 años acaba en el hospital tras ser atacado por un enjambre de avispas: 'Me vi rodeado de repente, se me echaron encima
- Silvia González, la profesora praviana de 39 años que sacó un 10 en las oposiciones de junio y que ahora tiene plaza fija 'enfrente de casa
- El perfil de la nueva consejera de Derechos Sociales: dama de hierro con guante de seda, pero de armas tomar
- Ánimo, que vas a ser Papa': la divertida despedida de los alumnos del grupo de confirmación de Cangas del Narcea al cura Juan José Blanco