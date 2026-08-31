Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

En el distrito de San Blas

Un joven de 20 años resulta herido grave tras ser apuñalado en Madrid

El afectado ha sido trasladado "dinámicamente estable" a un hospital de la capital

Archivo - Una ambulancia sale de la Base 0 de SAMUR

Archivo - Una ambulancia sale de la Base 0 de SAMUR / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

Un joven de 20 años ha resultado herido grave este lunes por la tarde en el madrileño distrito de San Blas tras sufrir dos heridas por arma blanca, ha informado Emergencias Madrid.

El joven ha sido trasladado "dinámicamente estable y con preaviso hospitalario a un hospital de Madrid -no se ha precisado cuál- con pronóstico grave", ha detallado Fernando Ferreras, jefe de Guardia del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR).

Los sanitarios, previamente, han atendido al herido en el lugar de los hechos, donde presentaba "una herida a nivel fosa ilíaca izquierda". Tras realizarle una ecografía, han sospechado que podría presentar una "posible lesión en el bazo", ha añadido Ferreras.

Noticias relacionadas

La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid, además, han realizado las diligencias oportunas.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
  2. Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. Luz verde del BOE a la baliza v-27 que llega tras la v-16: precio y dónde se coloca
  4. La Guardia civil vigila las guanteras de los coches y los asientos y retira el permiso de conducir: la multa de 1.000 euros pese a circular a la velocidad adecuada
  5. El refugio en Asturias de Emilio Aragón: un pueblo del interior de poco más de 400 habitantes y una impresionante finca con vistas a las montañas
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las dos mantas XXL de salón más barata del mercado: para que todos puedan acurrucarse cómodamente
  7. Cristina Prida ya tiene plaza fija de maestra en Asturias con 28 años: 'Conseguirlo depende de muchos factores, desde el tribunal que te toque hasta el baremo que tengan el resto de compañeros
  8. El difícil encaje en Asturias de cuatro universidades ante la previsión de que los estudiantes sigan menguando: 'Habrá que reclutar a alumnos internacionales', coinciden rectores y exrectores

Un joven de 20 años resulta herido grave tras ser apuñalado en Madrid

Un joven de 20 años resulta herido grave tras ser apuñalado en Madrid

VOX exige responsabilidades políticas por la crisis del centro de menores Sograndio tras el cese de su directora

VOX exige responsabilidades políticas por la crisis del centro de menores Sograndio tras el cese de su directora

El PSOE reclama la participación de los vecinos la reforma del transporte urbano de Oviedo

El PSOE reclama la participación de los vecinos la reforma del transporte urbano de Oviedo

Parte del nuevo parking privado del Aeropuerto de Asturias tendrá que demolerse: "Hay actuaciones que no son legalizables"

Parte del nuevo parking privado del Aeropuerto de Asturias tendrá que demolerse: "Hay actuaciones que no son legalizables"

Lorena Ferreiro ya tiene nueva casa en Langreo (junto con otras diez familias arrendatarias de pisos de Vipasa rehabilitados): "Una madre soltera tiene muy difícil acceder a una vivienda, ahora todo irá mejor"

Lorena Ferreiro ya tiene nueva casa en Langreo (junto con otras diez familias arrendatarias de pisos de Vipasa rehabilitados): "Una madre soltera tiene muy difícil acceder a una vivienda, ahora todo irá mejor"

US Open | Carlos Alcaraz - Roman Safiullin, en imágenes

US Open | Carlos Alcaraz - Roman Safiullin, en imágenes

Budimir, de penalti, confirma el sólido arranque de Osasuna

Budimir, de penalti, confirma el sólido arranque de Osasuna

El intercambio de libros de texto de Gijón bate récords de entregas

El intercambio de libros de texto de Gijón bate récords de entregas
Tracking Pixel Contents