Datos de la Aemet
El verano de 2026 es el más cálido en la España peninsular desde 1961
La temperatura media ha superado en 2,5ºC la normal
EP
El verano meteorológico de 2026 ha acabado como el más cálido desde 1961 la España peninsular, con una temperatura media que ha superado en 2,5ºC la normal. Así lo avanzó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el viernes a través de una serie de mensajes en 'X' en los que señaló que "prácticamente seguro" que la estación iba a acabar como el verano más cálido de la serie histórica en la Península.
"El segundo verano más cálido fue el del año pasado, con +2,2°C por encima del promedio. El tercero fue el de 2022 (+2,1°C)", ha indicado el organismo estatal a través de su perfil en la red social.
Además, Aemet explicó que las temperaturas han sido "claramente superiores" a las normales desde mediados de mayo salvo en breves períodos a principios de junio y finales de julio y otro período algo más largo a finales de agosto. "El calor de pleno verano probablemente vuelva a comienzos de septiembre", avanzó.
Con los datos de temperatura entre enero y agosto, el organismo estatal indicó que 2026 es el año más cálido de la serie en el conjunto de España. De hecho, lo es con un amplio margen respecto al segundo año más cálido hasta la fecha, 2024. "Los cinco años más cálidos entre enero y agosto son los cinco últimos", avisó.
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