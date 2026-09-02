Pasando revista en rosa
Mar Flores y Terelu Campos, abuelas juntas pero no revueltas
Lo que tiene en común Marta Ortega con Di Caprio y Shakira
Terelu Campos y Mar Flores han sido abuelas junta pero no revueltas. Ambas han ido felices al hospital para dar la bienvenida a Tessa, su nieta pequeña hija de Carlo Constancia y Alejandra Rubio. En “Diez Minutos” dan todos los detalles del acontecimiento, con fotos de las dos llegando al hospital. Sara Carbonero concluye el verano de su “año más difícil”, detalla la revista, que recoge como todas el fallecimiento de Harald de Noruega.
“Hola” dedica toda la portada al monarca noruego y los actos en Oslo, con fotos para toda la familia, desde el nuevo rey, Haakon, y su esposa Mette-Marit, hasta sus hijos, sobrinos… Incluido el polémico Marius Borg.
En “Semana” han viajado hasta Vietnam y Camboya con Makoke y su marido Gonzalo. Es el destino de la luna de miel de la pareja, que posa en playas, restaurantes… Ambos felices como perdices. La que fuera Miss España Verónica Hidalgo (2005) no pasa por buenos momentos. La revista desvela que su marido está en prisión preventiva por organización criminal y alguna cosa más. Y Edmundo “Bigote” Arrocet atraviesa un bache de salud y se teme “estar en la recta final”.
Marta Ortega, Leonardo di Caprio y Shakira protagonizan portada en “Lecturas”. ¿Por qué? Los tres son algunos de los “más influyentes” del mundo, según la revista. Roberto Leal se fue al Caribe de vacaciones y ha compartido su álbum de fotos. Y Messi dice adiós a la selección argentina. El futbolista, que en menos de dos meses pasará por Oviedo para recoger el premio “Princesa de Asturias” de los Deportes anunció días atrás su retirada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
- Multado con 200 euros un conductor que circulaba a la velocidad adecuada en carretera pero tenía la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
- La Guardia civil vigila las guanteras de los coches y los asientos y retira el permiso de conducir: la multa de 1.000 euros pese a circular a la velocidad adecuada
- Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Una conductora bajo los efectos del alcohol provoca un choque en cadena con tres coches en Oviedo
- Su padre trabajó en mina La Camocha, ella emigró de Polonia y unas migrañas la llevaron a la hostelería: la historia de 'Ani', la dueña de la cafetería gijonesa pionera en servir café y tartas en lata
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de tres sartenes de cerámica antiadherente más baratas del mercado: para todo tipo de platos
- Lorena Ferreiro ya tiene nueva casa en Langreo (junto con otras diez familias arrendatarias de pisos de Vipasa rehabilitados): 'Una madre soltera tiene muy difícil acceder a una vivienda, ahora todo irá mejor