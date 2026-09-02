Mar Flores y Terelu Campos, abuelas juntas pero no revueltas

Terelu Campos y Mar Flores han sido abuelas junta pero no revueltas. Ambas han ido felices al hospital para dar la bienvenida a Tessa, su nieta pequeña hija de Carlo Constancia y Alejandra Rubio. En “Diez Minutos” dan todos los detalles del acontecimiento, con fotos de las dos llegando al hospital. Sara Carbonero concluye el verano de su “año más difícil”, detalla la revista, que recoge como todas el fallecimiento de Harald de Noruega.

“Hola” dedica toda la portada al monarca noruego y los actos en Oslo, con fotos para toda la familia, desde el nuevo rey, Haakon, y su esposa Mette-Marit, hasta sus hijos, sobrinos… Incluido el polémico Marius Borg.

En “Semana” han viajado hasta Vietnam y Camboya con Makoke y su marido Gonzalo. Es el destino de la luna de miel de la pareja, que posa en playas, restaurantes… Ambos felices como perdices. La que fuera Miss España Verónica Hidalgo (2005) no pasa por buenos momentos. La revista desvela que su marido está en prisión preventiva por organización criminal y alguna cosa más. Y Edmundo “Bigote” Arrocet atraviesa un bache de salud y se teme “estar en la recta final”.

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Marta Ortega, Leonardo di Caprio y Shakira protagonizan portada en “Lecturas”. ¿Por qué? Los tres son algunos de los “más influyentes” del mundo, según la revista. Roberto Leal se fue al Caribe de vacaciones y ha compartido su álbum de fotos. Y Messi dice adiós a la selección argentina. El futbolista, que en menos de dos meses pasará por Oviedo para recoger el premio “Princesa de Asturias” de los Deportes anunció días atrás su retirada.