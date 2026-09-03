Canarias
Más de 80 muertos, entre ellos un bebé, en un cayuco a la deriva al sur de Canarias tras 26 días en el mar
La embarcación, con 128 ocupantes iniciales, fue localizada a 120 kilómetros de Gran Canaria con 45 supervivientes y cinco cadáveres a bordo
EFE
Más de 80 personas, entre ellas una bebé, han muerto en un cayuco que salió hace 27 días desde Gambia hacia Canarias con 128 ocupantes y que ha sido rescatado este jueves de madrugada a la deriva al sur de Canarias, cuando solo quedaban a bordo 45 supervivientes y cinco cadáveres.
Según ha confirmado a EFE Salvamento Marítimo, la embarcación fue localizada por uno de sus aviones este miércoles por la tarde a 120 kilómetros de Gran Canaria y recibió la ayuda de la Guardamar Urania a medianoche.
Los rescatadores se vieron obligados a dejar en el cayuco los cinco cuerpos localizados, debido al mal estado del mar.
Salida el 7 de agosto desde Gambia
La Guardia Civil ha confirmado a la oenegé española Caminando Fronteras que el cayuco tenía unas inscripciones en su casco que coinciden con una embarcación que partió el 7 de agosto desde Gambia con 128 ocupantes, entre ellos cuatro mujeres y una bebé.
Este dato concuerda con el testimonio de los supervivientes, que han contado a Cruz Roja durante su asistencia en el muelle de Arguineguín que habían salido hacia Canarias "con más de cien personas", muchas de las cuales murieron durante la travesía.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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