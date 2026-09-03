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Más de 80 muertos, entre ellos un bebé, en un cayuco a la deriva al sur de Canarias tras 26 días en el mar

La embarcación, con 128 ocupantes iniciales, fue localizada a 120 kilómetros de Gran Canaria con 45 supervivientes y cinco cadáveres a bordo

Embarcación de Salvamento Marítimo.

Embarcación de Salvamento Marítimo. / Archivo

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EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Más de 80 personas, entre ellas una bebé, han muerto en un cayuco que salió hace 27 días desde Gambia hacia Canarias con 128 ocupantes y que ha sido rescatado este jueves de madrugada a la deriva al sur de Canarias, cuando solo quedaban a bordo 45 supervivientes y cinco cadáveres.

Según ha confirmado a EFE Salvamento Marítimo, la embarcación fue localizada por uno de sus aviones este miércoles por la tarde a 120 kilómetros de Gran Canaria y recibió la ayuda de la Guardamar Urania a medianoche.

Los rescatadores se vieron obligados a dejar en el cayuco los cinco cuerpos localizados, debido al mal estado del mar.

Salida el 7 de agosto desde Gambia

La Guardia Civil ha confirmado a la oenegé española Caminando Fronteras que el cayuco tenía unas inscripciones en su casco que coinciden con una embarcación que partió el 7 de agosto desde Gambia con 128 ocupantes, entre ellos cuatro mujeres y una bebé.

Noticias relacionadas

Este dato concuerda con el testimonio de los supervivientes, que han contado a Cruz Roja durante su asistencia en el muelle de Arguineguín que habían salido hacia Canarias "con más de cien personas", muchas de las cuales murieron durante la travesía.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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