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Fluorkin infantil fresa

Sanidad retirada del mercado varios lotes de un popular enjuague bucal infantil por contaminación microbiológica

Las medidas afectan a los lotes 26B01, 26B04, 26B05 y 26B06 (estos tres últimos corresponden a packs 2x1), tras detectarse que están contaminados por el microorganismo 'Burkholderia cepacia'

Sanidad retirada del mercado varios lotes de FluorKin infantil fresa enjuague bucal por contaminación microbiológica.

Sanidad retirada del mercado varios lotes de FluorKin infantil fresa enjuague bucal por contaminación microbiológica. / AEMPS

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EP

MADRID

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de varios lotes de FluorKin infantil fresa enjuague bucal por contaminación microbiológica.

Las medidas afectan a los lotes 26B01, 26B04, 26B05 y 26B06 (estos tres últimos corresponden a packs 2x1), tras detectarse que están contaminados por el microorganismo 'Burkholderia cepacia', que puede suponer un riesgo para la población infantil con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.

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Así, recomienda si se dispone de alguna unidad de los lotes indicados del producto afectado, no utilizarlos y devolverlos al punto de compra o contactando con la empresa responsable para su devolución.

Fuente: El Periódico

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