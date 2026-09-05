Anabel Pantoja deja Canarias para salvar su relación de pareja: "Tengo más cerca a mi madre para que me ayude con Alma"

Anabel Pantoja atraviesa un importante cambio de vida. La sobrina de Isabel Pantoja ha decidido regresar a Sevilla después de siete años viviendo en Canarias, una mudanza que llega de la mano de su pareja, David Rodríguez, y de su hija, Alma. Una decisión meditada que, tal y como explicó este viernes, responde principalmente a la necesidad de estar más unidos como familia y contar con el apoyo de los suyos en esta nueva etapa marcada por la maternidad: "Hemos decidido volver a Sevilla. Es una decisión que tomamos por nuestro bien, para mejorar como pareja, como familia", aseguraba Anabel, que reconoce que adaptarse de nuevo a la ciudad no está siendo sencillo.

La distancia y las exigencias del día a día después del nacimiento de Alma han tenido mucho peso en esta decisión. La colaboradora explicaba que David estaba realizando continuos desplazamientos y que, con una hija pequeña, la situación se había vuelto más complicada para ambos. Por ello, han optado por acercarse a la familia y facilitar también la reincorporación laboral de la influencer: "Hemos decidido volver para tener cerca a mi madre para que me ayude con Alma, para que él esté mucho más cerca, para que yo pueda volver al trabajo de manera más cómoda. Y luchar por nuestra familia", confesaba, dejando claro que ambos están dispuestos a poner de su parte para que esta nueva etapa funcione.

Aunque asegura que en Canarias eran felices, admite que emocionalmente está llevando mal el cambio. Dejar atrás la tranquilidad de su pueblo y su casa para instalarse de nuevo en Sevilla supone para ella un importante esfuerzo, aunque confía en que terminará siendo positivo: "Sí, es una etapa que dentro de lo que cabe, aunque me cueste, creo que va a ser muy positiva", nos reconocía en exclusiva. Y mientras se adapta a su nueva vida, la sevillana también está disfrutando de los avances de su hija, Alma, de 21 meses, que ha comenzado una nueva etapa escolar: "Mi niña está muy bien. Ha cumplido 21 meses. Está entrando en su escuela, hablando por los codos. Y feliz".

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Precisamente esta vuelta también reabre la puerta a uno de sus grandes deseos en el terreno familiar: conseguir que todos los primos vuelvan a estar juntos. Una ilusión que no oculta: "Ojalá se lleguen todos los primos juntos" y añade esperanzada: "Esperemos".