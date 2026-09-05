Última hora del estado de salud de Tamara Gorro tras su paso por el hospital: "Mi prioridad es estar en paz"

Tamara Gorro ha vuelto a dirigirse a su familia virtual después de permanecer alejada de las redes sociales durante este verano por un problema de salud. La influencer, que había optado por desconectar y seguir las indicaciones de los médicos, ha reaparecido con un vídeo en Instagram en el que se ha mostrado visiblemente emocionada por el cariño recibido durante este tiempo y por los miles de mensajes que sus seguidores le han hecho llegar.

"Madre, no sé ni qué decir ni qué no decir o si os he echado tanto de menos, tanto de menos", comenzaba diciendo Tamara, antes de explicar que este viernes se había levantado con ganas de volver a ponerse delante de la cámara y enviar un mensaje a esa "familia virtual" que la ha acompañado durante años. "Impresionante la cantidad de miles, no cientos, miles y miles de mensajes vuestros", reconocía, agradecida por las muestras de cariño recibidas durante su ausencia.

La empresaria también ha querido dejar claro que durante estas semanas ha cumplido con la recomendación de los profesionales que la estaban atendiendo y ha conseguido desconectar de todo: "He hecho caso a los médicos, aunque no os lo creáis, lo he hecho. Lo he conseguido, he desconectado de todo". Eso sí, ha advertido que esta reaparición no significa que vaya a recuperar de inmediato su actividad habitual: "Esto no quiere decir que yo vaya a volver así de golpe, evidentemente tengo que volver a trabajar, que para mí las redes sociales no son un trabajo", ha explicado.

Noticias relacionadas

Junto al vídeo, ha compartido un emotivo mensaje en el que reconoce que no encontraba sentido a no dirigirse a sus seguidores después de todo este tiempo: "Uf... estoy muy emocionada. Perdonad tanto tiempo desaparecida. Y gracias por respetarlo, por no exigir y por estar siempre", ha escrito. Consciente de que todavía le queda camino por recorrer, ha asegurado que irá retomando su vida "poco a poco", teniendo como prioridad su paz: "Aún quedan cositas que perfilar, días mejores y peores, pero mi prioridad sigue siendo mi paz, pero junto a vosotros y por supuesto los míos que no me soltáis". "Gracias por esperarme con tanto cariño. Os amo", ha concluido junto a un emoticono de un corazón rojo.