Arranca el cambio legal que permitirá nuevos usos para los hórreos

La Consejería de Cultura, somete desde mañana lunes a información pública la mayor reforma del Reglamento de Patrimonio Cultural de Asturias desde su aprobación en 2015. La principal novedad amplía los usos permitidos para hórreos, paneras y cabazos con el fin de favorecer su mantenimiento y evitar su progresivo abandono. La resolución se publicará el lunes en el Bopa y abrirá un mes de aportaciones.

El texto incorpora las líneas del "Plan del Horru", que advierte del deterioro de miles de estas construcciones por la pérdida de funcionalidad económica. El plan parte de la idea de que un hórreo en uso tiene más posibilidades de conservarse que uno abandonado, por lo que la norma diferencia según el nivel de protección.

Los bienes declarados de Interés Cultural (BIC), incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural (IPCA) o protegidos integralmente mantendrán sus usos tradicionales de granero, despensa o almacén. Para los de protección parcial o inferior se crea un régimen de usos compatibles vinculados al turismo rural, la hostelería, la cultura o la venta de productos locales. Podrán funcionar además como espacios auxiliares de viviendas, puntos de información o pequeños establecimientos de artesanía tradicional, sin transformar su tipología ni sus materiales.

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La reforma regula asimismo los traslados y crea una comisión asesora sobre las tipologías constructivas. En el ámbito arqueológico, incluye por primera vez una regulación del uso de detectores de metales, que requerirán autorización previa, y refuerza la obligación de comunicar los hallazgos para combatir el expolio. El decreto actualiza además los procedimientos de ruina, exige documentar los derribos autorizados mediante fotografías, planos y memorias técnicas, y simplifica numerosos trámites administrativos. ∎n