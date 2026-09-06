La española Elisabeth Reynés hace historia en Miss Mundo y se convierte en la segunda mujer más bella del planeta

Elisabeth Reynés ha hecho historia en Miss Mundo 2026. La representante española, de 22 años y natural de Baleares, se ha convertido en la primera dama de honor del certamen tras una gala celebrada en Nha Trang, Vietnam, en la que la dominicana Joheirry Mola se alzó finalmente con la corona. La española consigue así el segundo mejor resultado de nuestro país en los 75 años de historia del concurso, solo por detrás de la victoria de Mireia Lalaguna en 2015.

Reynés no solo ha brillado en la gran final, sino que durante el mes de concentración se ha consolidado como una de las candidatas más destacadas de esta edición. La balear consiguió imponerse en la prueba continental de "Belleza con un propósito", un logro inédito para una española, y terminó siendo reconocida como Miss World Europe. Su trayectoria en las pruebas clasificatorias también ha sido especialmente notable, al destacar en cinco de las siete competiciones celebradas durante el certamen.

Con 22 años, la joven combina su trayectoria en el mundo de los concursos de belleza con su formación académica. Graduada en Gestión de Alojamientos, actualmente continúa sus estudios universitarios de Dirección Hotelera en la Universidad de las Islas Baleares. Con su segundo puesto en Vietnam, se suma además a una reducida lista de españolas que han conseguido alcanzar el podio de Miss Mundo a lo largo de su historia.

Su triunfo supone también un nuevo capítulo en la representación española dentro de un certamen que cuenta con más de siete décadas de trayectoria. Antes que ella, Carmen Cervera logró ser tercera en 1961, mientras que Mireia Lalaguna se convirtió en la primera y, hasta ahora, única española en conquistar la corona, en 2015. A lo largo de los años, otras conocidas españolas como Bárbara Rey, Lorena Bernal o Carla Barber también dejaron su huella en el concurso.

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La corona de Miss Mundo 2026 viajó finalmente a República Dominicana de la mano de Joheirry Mola, mientras que Malasia completó el podio en tercera posición. Elisabeth, sin embargo, regresa de Vietnam convertida en una de las grandes protagonistas de esta edición y con un histórico segundo puesto que vuelve a colocar a España entre las grandes potencias del certamen.