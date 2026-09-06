Kyle Eastwood, protagonista del festival Fifty-Fifty en Avilés

El Festival Fifty-Fifty de Jazz y Poesía volverá a Avilés a finales de mes, entre los días 24 y 27 de septiembre, y lo hará con figuras de la talla de Kyle Eastwood, descatado contrabajista que desarrollará un homenaje a las músicas de la filmografía de su padre, el genial Clint Eastwood. Junto a este homenaje, el programa también incluye el estreno absoluto de Paco de Lucía Songbook Septet y un larga lista de actividades dedicadas a la palabra y la música con artistas de Estados Unidos, Cuba, Brasil, Italia y España.

Ayer se presentó la programación de la que será ya la sexta edición del ciclo que superará la veintena de actividades, repartidas entre el Teatro Palacio Valdés, la Casa de Cultura, la Factoría Cultural, el Conservatorio Julián Orbón y diferentes espacios del casco histórico. El festival reafirma así su voluntad de acercar la cultura a públicos diversos mediante una combinación de grandes conciertos, encuentros literarios, talleres participativos, recitales, pasacalles, actividades familiares e intervenciones urbanas.

Al margen de los dos grandes acontecimientos musicales –la actuación de Kyle Eastwood, con "Eastwood by Eastwood" en el Palacio Valdés y la producción "Paco de Lucía Songbook Septet" dirigida por el pianista valenciano Alex Conde con destacadas figuras del flamenco jazz– el festival contará con importantes nombres del panorama internacional. En esa nómina se cuentan la saxofonista Irene Reig, encargada de inaugurar el ciclo; el joven quinteto italiano "Taurn", en colaboración con la asociación italiana I-Jazz; la cantante brasileña Mirla Riomar, que traerá a Avilés los sonidos afrobrasileños de Salvador de Bahía; y la pianista cubana Marialy Pacheco, que pondrá el broche final al festival manteniendo la tradición de cerrar cada edición con los ritmos y la energía del jazz cubano.

La programación literaria reunirá asimismo a algunas de las voces más destacadas de la poesía y la literatura contemporáneas. Entre los autores y autoras invitados figuran Ana Rossetti, Carlos Pardo, Laura Chivite, Sofía Castañón, Berta Piñán, Ángel Erro, Silvia Penas o Charlotte Lecharlier, entre otros.

Uno de los encuentros más destacados será "Poesía con humor", una conversación dedicada a explorar la ironía, la sátira y la comicidad como herramientas poéticas. También regresará uno de los formatos más celebrados del festival, "La música de las lenguas", que permitirá escuchar poesía en asturiano, euskera y gallego de la mano de algunas de las principales voces de estas literaturas.

Fiel a su filosofía, el Festival Fifty-Fifty ofrecerá una amplia programación gratuita y participativa diseñada para sacar la cultura a la calle y favorecer el encuentro entre artistas y público. Entre estas actividades figura una instalación audiovisual dedicada a la poesía escrita por mujeres, talleres de poesía y grabado, una visita literaria por el patrimonio histórico de Avilés, una masterclass de cajón flamenco impartida por Juan Carmona, una instalación poética interactiva en el Parque del Muelle, un recital musicalizado, sesiones de poesía en formato micro abierto, animaciones de swing, talleres de baile y pasacalles musicales que recorrerán las calles del centro histórico.

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El objetivo, dice la organización, es que el festival pueda disfrutarse más allá de los escenarios y auditorios, acercando la música y la palabra tanto a los espacios culturales como a las plazas, calles y rincones de la ciudad.