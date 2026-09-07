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Nueva ‘app’

El Tinder de los juegos de mesa: para tirar ficha y hacer nuevos amigos

Se llama Rock and reroll. En medio año ya cuenta con 1.500 usuarios en toda España dispuestos a jugar contigo. Y, a diferencia de Bumble y sucedáneos, no emocionalmente. Las provincias con más usuarios activos son Barcelona y Tarragona

Partidas de juegos de mesa organizadas por una comunidad de la 'app'.

Partidas de juegos de mesa organizadas por una comunidad de la 'app'. / Rock and reroll

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Abel Cobos

En las primeras citas de esta ‘app’ te tiran ficha. Garantizado. Y también dados. Y cartas. Aquí la gente se reúne con desconocidos para echarse unas partidas de juegos de mesa. Primera aplicación de ‘matches’ donde querrás que jueguen contigo. Es Rock and reroll (un juego de palabras que usa ‘reroll’, volver a tirar los dados), una nueva plataforma para conocer gente que comparta tus gustos más nicho. Todo listo para conseguir un nuevo grupo de amigos.

La aplicación nace de la mente (y trabajo) de Guillermo, aficionado a los juegos de mesa de Pontevedra que usó su ‘background’ profesional −es desarrollador− para fundar una web que sirviera como repositorio donde colgar sus partidas, las puntuaciones y catalogar los juegos que tenía. Los usuarios se fueron sumando: primero, sus amigos, luego amigos de sus amigos, y etcétera, hasta amasar cientos de seguidores.

El juego House of Fado, en una partida de usuarios de la 'app'.

El juego House of Fado, en una partida de usuarios de la 'app'. / Pumuki / Rock and reroll

De eso hace ya tres años. Sin embargo, el proyecto creció y decidió darle una nueva perspectiva. Además de servir como repositorio, quería que tuviera una dimensión social. “Un problema para los aficionados de los juegos de mesa es que encontrar gente con la que compartir los gustos es difícil”, comenta. Por eso, remodeló el proyecto hasta convertirlo en una ‘app’ móvil comunitaria, con chats, convocatorias y grupos de intereses. Fue un éxito: desde marzo, que fue publicada hasta hoy, ha conseguido 1.500 usuarios, 200 comunidades y 20.000 partidas registradas.

La diversidad de juegos es amplísima. Desde los que quieren pasarse semanas jugando a una sesuda campaña de rol de Dragones y Mazmorras hasta los que quieren pasar una tarde jugando a hacer de Ayuso en el Monopoly. Por ejemplo, el juego más popular en la aplicación es Virus, muy dinámico, rápido y fácil. De esos con partidas cortas a lo UNO para enemistarte con todo tu círculo en tres rondas (por suerte, ¡aquí podrás hacer uno nuevo!).

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Partida al Forest Shuffle, en plena naturaleza.

Partida al Forest Shuffle, en plena naturaleza. / Menda / Rock and reroll

Aunque la aplicación está disponible en toda la península, añade Guillermo, las provincias con más usuarios activos son Tarragona y Barcelona. La aplicación es totalmente gratuita: “sin modelos de micropagos ni suscripciones”, añade, así que nada de sorpresas. Registrarse es fácil y hay chats públicos, perfecto para empezar a buscar tu tribu.

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Fuente: El Periódico

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