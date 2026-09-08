Catorce mujeres rompen la norma con su arte, ahora al ritmo de la música

Hay mujeres que nunca dejaron de crear, pero a las que la historia no les ha dado su lugar. Catorce creadoras asturianas, todas mayores de 70 años, ocupan desde este jueves ese espacio que durante décadas les ha faltado. La exposición "En femenino y en plural", sexta edición del proyecto Contra el canon, reunirá sus obras en la sala de exposiciones del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo.

La muestra se inaugurará el jueves 10 de septiembre a las 18.30 horas y podrá visitarse hasta el 12 de octubre. Está organizada por la Asociación Feminista de Asturias (AFA) "Clara Campoamor" y Proyección Cultural de la Universidad de Oviedo, a manos del comisariado de Santiago Martínez. La exposición forma parte de una programación especial con la que AFA celebra sus 50 años de trayectoria y que, por primera vez, amplía Contra el canon más allá de las artes plásticas para incorporar también la música. Gloria Nieto, presidenta de la asociación, remarca los años de la asociación y del proyecto artístico y afirma que estarán "otros 50 años más".

"Yo siempre tuve en la cabeza hacer algo sobre las mujeres que han estado en la sombra", explica Martínez. El comisario recuerda que las primeras ediciones de Contra el canon fueron exposiciones monográficas, pero para esta edición se ha decidido hacer algo especial. La selección inicial llegó a triplicar el número de nombres que finalmente podían entrar en la sala de la Universidad, cuyo espacio condicionaba el número de obras. "Han sido estas 14 mujeres, pero podrían haber sido otras 14, porque hay muchísimo talento", subraya Martínez.

El resultado busca deliberadamente la diversidad y para Martínez, esa variedad es precisamente una de las fortalezas de la exposición: "Como son tantas, era bonito abordar técnicas distintas y temáticas distintas". Habrá una obra por artista y se han seleccionado trabajos que permitan mostrar técnicas y aproximaciones diferentes, desde la abstracción y la geometría, que destaca especialmente, hasta otras formas de expresión más figurativas.

Una parte esencial del proyecto es dejar constancia documental de quiénes fueron y qué hicieron. Junto a la exposición se publicará un catálogo que permitirá a futuros historiadores conocer a estas creadoras y su trabajo, explica el comisario.

Catorce artistas con trayectorias diferentes y con distintos grados de reconocimiento público, pero con una producción artística que merece ser conocida y documentada. Ese propósito enlaza con el origen de Contra el canon. La primera exposición se celebró en 2015 junto a la Escuela de Arte de Oviedo y la Universidad , reuniendo a varias artistas.

La coincidencia de esta sexta edición con el medio siglo de AFA llevó a recuperar el carácter colectivo de aquella primera experiencia. Para Nieto, tiene además un significado particular: son creadoras de una generación cuya trayectoria estuvo condicionada por haber vivido buena parte de su vida bajo una sociedad marcada por la dictadura franquista y por unos roles de género que situaban su papel como madres y esposas por delante de su actividad artística. La organización considera que sus oportunidades de dedicarse a tiempo completo al arte se vieron "menguadas, cuando no bloqueadas" por las circunstancias sociales y familiares, aunque su producción no desapareció.

La reivindicación se plantea así también como una cuestión de memoria. AFA explica que uno de los objetivos de Contra el canon es contribuir a construir el relato histórico de las artes "sin el sesgo androcéntrico" con el que ha llegado hasta el presente. En esta edición, ese trabajo se dirige a creadoras que todavía pueden contar su propia historia.

El proyecto tampoco termina en las artes plásticas. Con motivo del 50 aniversario de AFA, la programación incorpora por primera vez la música bajo el título "Las mujeres y la música". El objetivo es abordar la presencia de las mujeres en la creación y la interpretación musical y analizar las razones de su exclusión del relato. Habrá tres conferencias, acompañadas de pequeños conciertos de 15 minutos de músicas asturianas, y otras pequeñas manifestaciones de la música como una visita guiada con concierto de guitarra o el acto de clausura el viernes 9, con el dúo de cuerda A Tempo para amenizar.

La primera conferencia, "Clamores del silencio", a cargo de María Sanhuesa, tendrá lugar el miércoles 9 de septiembre a las 18 horas en el Auditorio del Conservatorio Profesional de Música Anselmo González del Valle y estará acompañada por una interpretación musical. Las siguientes sesiones abordarán el papel de las compositoras y el de las mujeres intérpretes.

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Como plantea AFA en el catálogo, documentar ahora el trabajo de estas creadoras es también una forma de impedir que dentro de unas décadas haya que volver a buscarlas.