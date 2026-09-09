Navegar en el yate de la baronesa Thyssen, al alcance por 16.000 euros al días

Si alguien tiene 16.000 euros (para gastar al día) y le gusta el mar puede salir a navegar en el "Mata Mua", el barco de la baronesa Thyssen. Tita Cervera lo pone en alquiler en la Costa Brava tal y como informa "Semana" en exclusiva. La revista lleva, como todas las del quiosco rosa, a la princesa Leonor en su estreno universitario en la Carlos III de Getafe (Madrid). En "Semana" destacan que ya conoce a sus compañeros de clase. Además fotografían a Georgina Rodríguez, flamante mujer de Cristiano Ronaldo, en la alfombra del festival de cine de Venecia. Y buenas noticias para Lydia Lozano: su marido Charly se recuperar poco a poco de su bache de salud.

"Hola" apuesta por la Princesa de Asturias en su inicio del curso. Realzan que comienza "ilusionada" a la universidad. Y pieza para Cayetano Martínez de Irujo, que recibe a la revista en su palacio de San Sebastián. El hijo de la recordada Duquesa de Alba hace balance de su presente y su futuro.

"Leonor revoluciona la universidad", titula en grande "Lecturas" con una foto de la Princesa camino de la Carlos III, con su bolso colgado al hombro, de la firma de la asturiana Marta Durán y su socia Prado Rodríguez, Mas1. La revista da detalles del funeral de Harald de Noruega, que se celebra este mismo miércoles en Oslo, y habla con la exMiss Verónica Hidalgo, con su marido en la cárcel. Por supuesto hay galería de fotos de la alfombra en Venecia.

En "Diez Minutos" cuentan que Aitana hizo una visita sorpresa a un hospital de Barcelona para saludar a niños ingresados. Hablan de la naturalidad y cercanía de Leonor de Borbón en la universidad y destacan la presencia española en el festival de cine de Venecia. Foto también para Mario Casas y Melyssa Pinto, de vacaciones en Cantabria.