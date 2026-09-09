Paula Echevarría vuelve al trabajo tras la muerte de su padre: "Estoy blandita porque es muy reciente"

El pasado 30 de julio Paula Echevarría perdía a uno de sus grandes pilares. Su padre, Luis Ángel Echevarría, fallecía a los 76 años en Asturias dejando a sus seres queridos totalmente devastados y, tras un verano marcado por la tristeza en el que se ha reugiado en su Candás natal junto a su madre, Elena Colodrón, su pareja Miguel Torres, y sus hijos Daniella (18) y Miki (5) la actriz ha vuelto al trabajo para presentar la nueva colección de lencería que ha diseñado -y cuya campaña protagoniza- para Ysabel Mora.

Una reaparición en la que, radiante con un sensual look compuesto por pantalón negro tipo bombacho satinado, top cruzado con detalles de encaje en la manga al tono, cinturón joya y uno de los sujetadores que ha creado para la firma -tipo bustier de encaje en un favorecedor tono burdeos-, la protagonista de 'Velvet' no ha podido contener las lágrimas y en la que, muy emocionada, ha revelado cómo se encuentra y quiénes han sido sus apoyos en estos durísimos momentos.

Paula, estrenas una faceta nueva como diseñadora de lencería con Ysabel Mora. ¿Cómo ha surgido este proyecto?

Bueno ya la temporada pasada fui la protagonista de su campaña y ahí surgió la posibilidad de diseñar mi propia campaña. La verdad es que la ropa interior creo que a todas nos gusta, creo que a todas nos llama la atención, creo que cada vez se le da más importancia, ya no buscamos lo básico, que también hay momentos para lo básico, depende de lo que lleves puesto, pero nos gusta vernos guapas por dentro y además ya no te la pones para tu pareja, no te la pones para ti. Y me gusta mucho.

Ha sido un verano complicado con la muerte de tu padre, ¿la vuelta al trabajo ayuda?

Sí, es buscar cosas que te sostengan, tanto dentro de casa como fuera, rodearte de amigos. En mi trabajo yo soy muy feliz. Me rodeo de gente con la que estoy como si estuviera en familia. Y de eso también es muy importante, porque te sostienen constantemente.

¿Cómo estás después de una pérdida tan importante?

Estoy, que ya es bastante. Y como le pasa a muchísima gente, por desgracia, que está en mi situación, pues estás. Estás. Está muy reciente, también. Estoy blandita, porque es muy reciente. Intentas hacer vida normal, intentas ser tú. A momentos lo consigues, y otros momentos lo consigues menos, pero también por esperanza y la experiencia de a gente con la que hablo, que me dice que al final ese dolor se va transformando en unos recuerdos muy bonitos, supongo que será así.

Imagino que en este caso, ahora, apoyar muchísimo a tu madre, que es un pilar también muy importante en tu vida.

Llevaban 58 años juntos y ahora, pues imagínate, son muchos años. Y quiero que ella me vea bien.

Es época de vuelta al trabajo y al cole para tus hijos. Daniela ya empieza a la Universidad, ¿cómo le está llevando?

Está súper ilusionada, porque la carrera universitaria al final es algo que tú decides, no es la educación infantil. Es lo que te toca y que todos hacemos lo mismo. Esto ya es algo que tú decides, es tu decisión, mirando hacia el futuro, en lo que quieres ser, así que está con muchas ganas. Se me ha ido a 15 minutos de casa, o sea, ni a comer se queda fuera, no tengo palabras.

Daniella ha empezado la carrera de Marketing.

Daniela lleva toda la vida viviendo esto desde ese lado y al final le ha gustado más ese lado que este. Y entonces, tú date cuenta que yo tengo muchas amigas que tienen agencias de comunicación... Y ella está en una agencia de representación pero más como una manera de canalizar lo que le pueda llegar que como dedicación. O sea, que ella va a hacer su carrera... Lo que pasa que yo, en el momento que ella abrió las redes, yo sabía que en algún momento seguro que le escriben para ponerse en contacto esto, lo otro, alguna marca... Entonces, alguien que pueda ocuparse y creo que María de Twig sabe mucho de chicas así, jóvenes y de influencers jóvenes y todo lo que pueda ella aportar.

Ahora que ha cumplido los 18, ¿hay nuevos miedos?

Todos, todos, pero todos. Yo creo que más miedos que hace 5 años, porque... Hay salidas nocturnas, hay amigos que tienen coche, ella misma quiere sacarse el carnet, son cosas que ya... Ley de vida, ¿no? Y además quiero que viva todo, yo siempre lo digo, yo quiero que lo viva todo. Y hay que soltar y hay que dejarla que se equivoque cuando le toque, como yo me equivoqué y me tocó, y que meta la pata o que acierte, que... O sea, creo que es parte del crecimiento.

¿Cómo se cuida, Paula?, ¿sirve el deporte para estar bien con uno mismo?

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El deporte sobre todo es por una cuestión mental, y es por una cuestión física, pero a otro nivel, a nivel interno.