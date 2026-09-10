"Para mí solo hay dos tipos de música: la buena y la mala"

Jose Manuel Zapata ofrecerá el próximo domingo 13 de septiembre una nueva lectura de algunas de las canciones más populares de Shakira, Serrat, Sabina o Camilo Sesto en el Auditorio Príncipe Felipe. El espectáculo "Gigantes", que contará con la participación de Oviedo Filarmonía bajo la dirección de Juan Francisco Padilla, llevará al terreno sinfónico temas de la música popular para descubrir sus posibilidades desde una perspectiva lírica.

¿Cuáles son los motivos que le han llevado a seleccionar las canciones de "Gigantes"?

La selección de los temas es muy clara: la calidad. Todo lo que intentamos hacer con Francisco Padilla en el camino musical está basado en la calidad, en canciones que, añadiéndoles el instrumento más importante del mundo: la sinfónica, crezcan, y no con todas las canciones es posible. De hecho, la selección de las canciones la hemos hecho juntos. Yo las canto, pero él conoce la música y ha encontrado en esas canciones los elementos perfectos para potenciar los colores de la sinfónica, que es el instrumento más hermoso.

¿Hay alguna canción que haya descubierto para el espectáculo?

Las he descubierto todas, porque hacía años que no las escuchaba. Si tuviera que decir una, "La quiero a morir" es parte de mi adolescencia. La he redescubierto con una recreación muy bonita que ha hecho el oboe solista de la orquesta, con una dulzura y una manera de expresar esa música como yo no había escuchado nunca.

¿Hay canciones que le hayan resultado especialmente difíciles de llevar al terreno lírico?

Realmente el problema de "Gigantes" es que la dificultad es gigante. Yo no soporto cuando se llevan las canciones populares literalmente a la voz lírica, porque no están escritas para eso y la voz lírica tiene otras capacidades totalmente diferentes. Por eso, cuando me enfrento, por ejemplo, a "El sitio de mi recreo", de Antonio Vega, si yo lo cantara con la voz lírica me odiaría a mí mismo. Lo he hecho a mi modo: mi voz es de tenor y siempre lo será, pero busco una técnica menos metálica y más aterciopelada para que no chirríe.

¿Cree que tendemos a infravalorar la canción popular frente a la llamada música clásica?

Yo no la he infravalorado nunca, porque para mí solo hay dos tipos de música: la buena y la mala. En la música clásica tenemos música deplorable muchas veces y en la música popular, lo mismo. También hay canciones de la música popular que son maravillosas, como estas de "Gigantes", y música clásica que es la mejor de la historia.

¿Qué aporta una orquesta como Oviedo Filarmonía a estas canciones?

La Oviedo Filarmonía aporta los colores, las sensaciones, las emociones … La orquesta sinfónica es mi instrumento, y por eso intento siempre hacer las juntos cuando se puede, porque es maravilloso. He tenido oportunidad de cantar muchas veces con la filarmónica de Oviedo en el Campoamor, en la temporada de ópera, y es una orquesta maravillosa con la que me llena de orgullo y satisfacción poder compartir un escenario.

¿Cómo ha sido trabajar con Juan Francisco Padilla y qué aporta su visión a los arreglos?

Trabajar con Juan Francisco Padilla es como trabajar con mi hermano, es con quien hago todos los proyectos: nos entendemos, nos miramos y sabemos lo que pensamos. Y, sobre todo, tenemos ese deseo de dejar cosas chulas aquí para los que estén por venir. Por lo tanto, es maravilloso.

¿Qué canción cree que va a sorprender más al público cuando la escuche con una lectura sinfónica?

Todas. Hay muchas de esas canciones que tienen pequeños trocitos de grandes obras de la música clásica. Por ejemplo, una que les va a sorprender mucho, sobre todo si vienen aficionados a la ópera, es la canción "Un hombre solo", que hizo Manuel Alejandro para un disco de Julio Iglesias. Toda la obertura del tema es "Sposa son disprezzata", que hizo Giacomelli y que luego Vivaldi metió en su ópera, una melodía famosísima, y a la gente le va a encantar y a sorprender.

¿Qué le gustaría que se llevara a casa alguien que vaya a "Gigantes"?

Felicidad. Que pasen un rato emocionante, que se les olviden los problemas que tenemos todos en el día a día, y que se abra un paréntesis en la vida de la gente que venga a vernos al Príncipe Felipe, para disfrutar con nosotros y redescubrir esas canciones.

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