David Bustamante sobre el cambio de vida de su hija al cumplir los 18 años: "Hace ayuno intermitente porque se quiere levantar tarde"

Cinco años después de quedar subcampeón en 'Masterchef Celebrity 6', David Bustamante vuelve a ponerse a prueba entre fogones como una de las 15 leyendas del programa -entre las que se encuentran entre otros Paz Vega, Manuel Díaz 'El Cordobés', Florentino Fernández, Bibiana Fernández, Anabel Alonso, Juan Betancourt, o Edu Soto- 'Masterchef Celebrity Legends', que se ha estrenado con gran éxito en TVE y que el cantante cántabro ha presentado este jueves junto a sus compañeros en el FesTVal de Vitoria.

Reconociendo que es tan "competitivo" como "sufridor" y que su regreso al concurso ha sido una experiencia maravillosa, el triunfito ha revelado que su receta estrella son "mis carrilleras al vino tinto. Me fascina. Es un plato que suelo hacer en las navidades. Cocinamos mi hermano y yo, que ahora juntamos a toda la familia y cocinamos". También a su hija Daniella -fruto de su relación con Paula Echevarría- que acaba de cumplir la mayoría de edad y como ha confesado divertido "ella es más de pedir delivery o de ir a la casa de la madre o el padre a por el tupper que de cocinar. Pero como de momento vive con nosotros, yo ya estoy vaticinando qué es lo que va a pasar. Pero ella dice, hazme un bizum y me pido un delivery. Es la receta que mejor le sale".

La joven ha empezado una nueva e ilusionante etapa como universitaria estudiando Marketing en una Universidad cercana a su domicilio. Orgulloso, Bustamante ha reconocido que "estoy muy contento, muy contento. Acaba de empezar y estamos que se nos cae la baba". "Está al lado, come en casa, cena en casa y no desayuna. Está haciendo el ayuno intermitente, pero porque se quiere levantar tarde, ¿sabes? Hay que madrugar mucho. La vida adulta, la vida adulta. Pero estamos muy contentos y ella está viviendo una nueva etapa, así que disfrute y que vaya creciendo" ha añadido con una gran sonrisa.

"Estoy feliz, orgulloso, muy contentos de que vaya quemando sus etapas de manera saludable, de que vaya cumpliendo sus sueños y que vaya forjando su camino, ya se va haciendo adulta" ha expresado, confesando que aunque "siempre da miedo ver a los hijos crecer, es ley de vida y saben que siempre tiene donde volver, que es lo más importante".

En un gran momento personal -ya que con Yana Olina todo sigue "increíble" después de 8 años de relación, como ha revelado enamorado- y profesional, ya que a su paso por 'Masterchef Celebrity Legends' y a su gira de conciertos se suma que en diciembre estrenará el musical 'El Zorro' en la Gran Vía madrileña, Bustamante continúa en plena forma tras apostar por cambiar sus hábitos de vida después de aumentar considerablemente de peso tras dejar de fumar hace dos años.

Su secreto, como ha asegurado, "un equilibrio y constancia. Y hacer deporte, pero por salud y felicidad. No como un objetivo estricto, sino para sentirte bien contigo mismo". "Hay veces, que lo he explicado en infinidad de ocasiones, que uno tiene más fuerza de voluntad o no está librando batallas internas. Los cuerpos, al final, son resultado de lo que tú hagas en el día a día. Y hay veces que uno tiene las ganas y la ilusión de salir a caminar y de entrenar, y otras veces le apetece relajarse. Y ya está. Y los cuerpos son así. Y vamos creciendo. Y no es lo mismo tener más de 40 años que tener 25. Ya está. Lo importante es que uno se sienta feliz. Y que haga lo que él quiere, en el momento que él quiere, sin que le digan a los demás cómo tiene o dejar de estar" ha reivindicado.

"Nadie tiene que decirte si has engordado o no... Hay una frase que repito siempre y es que cada uno tiene un espejo en casa. Y no hay que decirle cómo está. Es una falta de educación" ha sentenciado.

Noticias relacionadas

Un paso por Vitoria en el que no ha coincidido por unas horas con Paula Echevarría, que visitará el FesTVal este viernes para presentar su nueva serie. "Yo mañana estoy en Tenerife de concierto, entonces no coincidimos, nos cruzamos. No, pues la llamo ahora porque no lo sabía" ha admitido presumiendo de su buena relación.