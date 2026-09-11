Un dolor insoportable en un díptico inesperado
El Campoamor estrena curso con un programa que marida por primera vez los "Kindertotenlieder" de Mahler con "Suor Angelica" de Puccini
Es el estreno de la nueva temporada de la Ópera de Oviedo, pero según qué momentos de la segunda parte del programa, la caja blanca, los neones, los espejos y las monjas en tropel podrían formar parte de un concierto de Rosalía. Llega "Suor Angelica" al Campoamor con veinte voces femeninas y sus hábitos inmaculados como un signo de este tiempo de nueva espiritualidad. Y sin embargo, este "Sorrow" ("Pena"), lema genérico que abraza la función en la que al título de Puccini le acompañan los "Kindertotenlieder" de Mahler, cae más en el desgarro, en el lamento, en la pena profunda, que en la esperanza trascendente.
Fue idea del director de escena Joan Anton Rechi y audacia de la Ópera de Oviedo al aceptarlo, encontrar en los lieder de Mahler de las "Canciones a los niños muertos" el complemento a "Suor Angelica", título de un solo acto que generalmente se acompaña de los otros dos del tríptico original, tal y como lo concibió Puccini, con "Il tabarro", y "Gianni Schicchi" (estos dos representados en el Campoamor en un programa doble hace dos temporadas). Es, posiblemente, la primera vez que se ponen estas dos obras a dialogar, y Rechi lo ha trenzado con una dramaturgia nueva para las canciones que Mahler compuso, para su desgracia, sobre los poemas de Friedrich Rückert, pues su propia hija acabaría muriendo seis años después, convirtiendo así esta partitura en un funesto presagio. Aquí el padre roto por el dolor es un sacerdote que evoca y trata de sanar un dolor colectivo que acabará desplazándose al drama privado de Angélica. Una depurada caja blanca abre y cierra estos corazones destrozados y deja en suspenso la terrible incertidumbre ante un improbable consuelo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de tres toallas de baño de alta calidad más baratas del mercado: absorbentes, suaves y esponjosos
- Bruselas admite a trámite la denuncia contra España por la marginación de la red ferroviaria asturiana
- Trasladan de la cárcel de Asturias a la de Córdoba por seguridad a un miembro de 'La Santa', la banda de narcos tras el ajuste de cuentas de Llanera
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de tres de mantel y camino de mesa estampados más baratos del mercado: ideal para mesas de comedor
- Multado con 200 euros por llegar al semáforo a la velocidad adecuada, frenar, pero no fijarse en la nueva S-991c: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Un conductor en sentido contrario obliga a cerrar quince minutos la Autovía de La Plata en sentido a León a la altura del túnel del Padrún
- Multado un conductor de más de 1.000 euros por echar gasolina 95, cuyo precio está muy alto, pero no llevar el papel en la guantera: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Multado con 200 euros pese a circular a la velocidad correcta en carretera pero llevar la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia