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Un dolor insoportable en un díptico inesperado

El Campoamor estrena curso con un programa que marida por primera vez los "Kindertotenlieder" de Mahler con "Suor Angelica" de Puccini

Una secuencia inicial de «Suor Angelica»

Una secuencia inicial de «Suor Angelica» / IVÁN MARTÍNEZ

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Chus Neira

Chus Neira

Oviedo

Es el estreno de la nueva temporada de la Ópera de Oviedo, pero según qué momentos de la segunda parte del programa, la caja blanca, los neones, los espejos y las monjas en tropel podrían formar parte de un concierto de Rosalía. Llega "Suor Angelica" al Campoamor con veinte voces femeninas y sus hábitos inmaculados como un signo de este tiempo de nueva espiritualidad. Y sin embargo, este "Sorrow" ("Pena"), lema genérico que abraza la función en la que al título de Puccini le acompañan los "Kindertotenlieder" de Mahler, cae más en el desgarro, en el lamento, en la pena profunda, que en la esperanza trascendente.

Fue idea del director de escena Joan Anton Rechi y audacia de la Ópera de Oviedo al aceptarlo, encontrar en los lieder de Mahler de las "Canciones a los niños muertos" el complemento a "Suor Angelica", título de un solo acto que generalmente se acompaña de los otros dos del tríptico original, tal y como lo concibió Puccini, con "Il tabarro", y "Gianni Schicchi" (estos dos representados en el Campoamor en un programa doble hace dos temporadas). Es, posiblemente, la primera vez que se ponen estas dos obras a dialogar, y Rechi lo ha trenzado con una dramaturgia nueva para las canciones que Mahler compuso, para su desgracia, sobre los poemas de Friedrich Rückert, pues su propia hija acabaría muriendo seis años después, convirtiendo así esta partitura en un funesto presagio. Aquí el padre roto por el dolor es un sacerdote que evoca y trata de sanar un dolor colectivo que acabará desplazándose al drama privado de Angélica. Una depurada caja blanca abre y cierra estos corazones destrozados y deja en suspenso la terrible incertidumbre ante un improbable consuelo.

"Sorrow: Kindertotenlieder/Suor Angelica"Teatro Campoamor · Estreno, nueva producción de la Ópera de Oviedo

Secuencia dramática

Recorre la función en cuatro escenas. Pulsa un número o avanza con "Siguiente".

Escena 1 de

Escena 1 de 4 · Mahler · "Kindertotenlieder"

El funeral de los niños

En una gran catedral de agua, un sacerdote oficia el funeral de varios niños mientras las familias siguen atrapadas en un dolor imposible.

Escena 2 de

Escena 2 de 4 · Puccini · "Suor Angelica"

La paz del claustro

El funeral se transforma en un convento. Allí recluida, Angélica cultiva las hierbas del jardín y calla su único deseo: saber de su hijo.

Escena 3 de

Escena 3 de 4 · Puccini · "Suor Angelica"

La visita de la tía princesa

La tía de Angélica llega para que firme la renuncia a su herencia. Cuando ella pide saber de su hijo, esta le revela que el niño murió hace dos años.

Escena 4 de

Escena 4 de 4 · Puccini · "Suor Angelica"

El veneno y el milagro

Angélica canta su dolor y destila de sus flores un veneno. Al verse morir en pecado mortal pide a la Virgen que la salve.

Los personajes

  • Jacques Imbrailo

    El sacerdote

    Jacques Imbrailo

    El barítono sudafricano, intérprete habitual de Mozart, Britten y el gran repertorio lírico, es la voz solista de los "Kindertotenlieder": el sacerdote que oficia el funeral de los niños.

  • Beatriz Díaz

    Sor Angélica

    Beatriz Díaz

    La soprano asturiana (con roles en La Fenice, el Real o el Campoamor como Musetta, Liù o Mimì) asume aquí el rol protagonista, la monja que da nombre a la ópera de Puccini.

  • Ana Ibarra

    La tía princesa

    Ana Ibarra

    Mezzosoprano de intensa carrera internacional, premiada entre otros con un Grammy, habitual del Real y el Liceu. Da vida a la tía que, fría e implacable, precipita la tragedia de Angélica.

  • María Heres

    La abadesa

    María Heres

    La mezzosoprano asturiana, habitual del Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo y con varios papeles en otras temporadas de ópera, da vida aquí a la abadesa, la autoridad del convento.

Dirección

Diego Martín-Etxebarría

Dirección musical

Diego Martín-Etxebarría

Ganador del Concurso de Tokio en 2015, fue director residente de la Oper Chemnitz y de los teatros de Krefeld y Mönchengladbach. Debuta en la Temporada de Oviedo.

Joan Anton Rechi

Dirección de escena

Joan Anton Rechi

Formado en el Institut del Teatre de Barcelona, empezó como actor. En la dirección escénica debutó en 2003 con montajes como Tosca en La Fenice o Lady Macbeth en Oldenburg.

Ficha técnica

"Sorrow: Kindertotenlieder/Suor Angelica"

Estreno, nueva producción de la Ópera de Oviedo. Funciones: 11, 13, 16 y 19 de septiembre.

Escenografía y vídeo
Sebastian Ellrich
Vestuario
Gabriela Salaverri
Iluminación
Alberto Rodríguez
Coreografía
Mar Gómez
Dirección del coro
Pablo Moras

Orquesta Sinfónica del Principado (OSPA) · Coro Intermezzo · Coro Infantil Divertimento

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