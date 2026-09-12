Alerta por falsas invitaciones a los premios "Princesa"
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La Fundación Princesa de Asturias ha alertado de varios casos de suplantación de identidad relacionados con el envío de invitaciones a la ceremonia de entrega de los Premios "Princesa".
En esta ocasión, al contrario de lo sucedido el pasado julio, no se pedía dinero a cambio de las entradas. Aún así, la entidad recuerda que las únicas invitaciones válidas son las cursadas por la propia Fundación y advierte de que ni la Casa Real ni ninguna otra institución oficial envía invitaciones.
Asimismo, recalca que la asistencia a los actos es gratuita y que no se solicita el envío de documentos oficiales.
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