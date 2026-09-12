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Fernández Gonzalo: "El mundo tiene algo de inexplicable"

"Mapa sin nubes" continúa la prolífica carrera literaria del madrileño, profesor de Filosofía en la Complutense

Jorge Fernández Gonzalo. |

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E. F. -p.

Oviedo

Jorge Fernández Gonzalo, madrileño, profesor de Filosofía de la Complutense, con una veintena de libros de poesía publicados y Premio "Ciudad de Valencia" con su poemario "Insectario", es el autor de "Mapa sin nubes", una de las obras ganadoras del XXV Premio Emilio Alarcos de Poesía. Fernández Gonzalo admite que tenía puestas "muchas esperanzas en este libro" y no le está defraudando. "Mapa sin nubes", cuenta, parte de "una pregunta ingenua, como de un niño", la de por qué a la hora de dibujar el mundo no se nos ha ocurrido hacerlo con las nubes. "Para mí eso es la poesía: intentar representar el mundo y que las herramientas que tenemos no se correspondan con lo que queremos decir; vivir entre el asombro, la revelación y el fracaso". Esos, dice, son los ejes del libro, con una métrica de ritmo pausado y en un registro coloquial. "El mundo siempre tiene algo de inexplicable y ahí es donde está la magia de la poesía", en definitiva.

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