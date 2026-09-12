La Fiscalía de Ceuta pide inhibirse en las causas abiertas contra el delegado del Gobierno

La Fiscalía de Ceuta ha pedido de manera formal la inhibición de las causas abiertas tras las denuncias presentadas contra el delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, por su actuación durante la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.

La petición realizada por el Ministerio Público se fundamenta en que los hechos denunciados por dos asociaciones no son aislados sino que se integran en el mismo contexto operativo que ya está siendo investigado por la magistrada María Tardón en la Audiencia Nacional.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, la Fiscalía de Ceuta mantiene que la actuación denunciada contra el delegado del Gobierno guarda relación directa y exige examinar las actuaciones denunciadas respecto de todas las autoridades que intervinieron de una u otra manera en los hechos de finales de julio.

La asociación Manos Limpias, la organización Hazte Oír y Vox han elevado estas denuncias al entender que la gestión de la entrada masiva realizada por la autoridad gubernativa ceutí no fue la acorde.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 incorporó la querella de Hazte Oír y Vox a las diligencias previas abiertas tras la denuncia de Manos Limpias

El juzgado reconoció a las asociaciones como acusación popular en este procedimiento, en el que se investigan las actuaciones de las autoridades, entre ellas el delegado del Gobierno, durante la entrada masiva de más de 80.000 personas.

Noticias relacionadas

La querella atribuye al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión.