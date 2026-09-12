Martín Díaz: "Retomo el tema del hombre y la naturaleza"

Rubén Martín Díaz, nacido en Albacete, en 1980, es técnico de mantenimiento industrial. Eso lo convierte, dice, en una rareza en los círculos literarios y le da ventaja sobre muchos de sus colegas, dedicados a la docencia, bromea: "Cuando salgo del trabajo tengo muchas ganas de coger un libro". Ha publicado siete poemarios y en 2009 ganó el "Adonáis" con "El minuto anterior". Ayer se alzó con el Emilio Alarcos de Poesía, en esta edición con dos ganadores, con "Tiro con arco", un libro que, explica, "está basado en una experiencia que tuve en la montaña en la provincia de Albacete, en el pueblo de Ayna, un lugar que llaman la Suiza manchega". "Retorno a la temática de mis primeros libros, sobre el hombre en relación con la naturaleza, pero ahora con la perspectiva que me han dado los años", avanza. Sus poemas funcionan como "vasos comunicantes", con personajes y elementos del paisaje que se repiten y cuentan "una intrahistoria".