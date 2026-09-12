Crisis migratoria
Ocho detenidos en Ceuta esta noche por robos, lesiones y amenazas a cuatro menores migrantes
Durante la intervención, los agentes incautaron a los arrestados un machete y una navaja.
EP
La Policía Nacional ha detenido esta noche en Ceuta a ocho personas, seis de ellas ceutíes y dos migrantes en situación irregular, por su presunta implicación en delitos de lesiones, robo con violencia e intimidación y amenazas cometidos contra cuatro menores migrantes en dos sucesos diferentes.
El primero de los incidentes se produjo sobre las 23.00 horas en la explanada del Chorrillo, donde fueron detenidas cinco personas, cuatro ceutíes y un migrante en situación irregular, por su presunta participación en un robo con violencia e intimidación y lesiones contra tres menores migrantes, según han informado a Europa Press desde la Jefatura Superior de Policía de Ceuta.
Uno de los menores sufrió un robo sin resultar herido, mientras que otro presentó heridas en una mano. El tercero resultó herido de mayor consideración y tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) con varios cortes profundos.
Durante la intervención, los agentes incautaron a los arrestados un machete y una navaja.
Media hora después, sobre las 23.30 horas, se produjo un segundo suceso en las naves del Tarajal, que se saldó con tres detenidos, dos ceutíes y un migrante en situación irregular, por un presunto delito de lesiones leves y amenazas.
En este caso, la víctima fue un menor migrante, que denunció haber sido amenazado y golpeado con una pistola de balines, que los agresores no llegaron a disparar.
Además, el menor fue rociado con gas pimienta, por lo que tuvo que ser trasladado al HUCE. Su estado no reviste gravedad y se encuentra ya en buen estado.
Los hechos se produjeron en paralelo a varias quemas registradas durante la noche. Entre ellas, la de un vehículo en las proximidades del colegio Príncipe Felipe y la de un contenedor en la barriada periférica de Hadú.
Los sucesos de esta pasada noche se producen después de otra noche especialmente complicada en Ceuta. En la noche del jueves al viernes, un incendio registrado en las naves del Tarajal provocó la quema de 42 asentamientos de migrantes, además de ocho vehículos y cuatro contenedores.
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