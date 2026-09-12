El Premio "Alarcos" de Poesía alienta el legado de su inspirador

"Hablar de poesía en el siglo XXI puede parecer extemporáneo", admitió este viernes la consejera de Cultura del Principado, Vanessa Gutiérrez, porque en tiempos de "relaciones epidérmicas", en los que se "engullen las palabras", "la poesía nos pide detención" y nos impele a preguntarnos "que está ocurriendo alrededor y que está ocurriendo dentro de nosotros mismos". Por eso, precisamente, la Consejera sostiene que "la poesía sigue siendo necesaria y nos salva".

El 25.º aniversario del Premio "Emilio Alarcos" de Poesía, fallado ayer en Oviedo, reunió a algunas de las más brillantes personalidades literarias contemporáneas. En el Real Instituto de Estudios Asturianos, el Ridea, deliberaron sobre el fallo de esta edición del certamen, al que concurrieron 56 obras, los poetas Luis García Montero, Carlos Marzal y Lorenzo Oliván; también estuvo presente el editor Chus Visor y, por supuesto, la directora de la Cátedra Emilio Alarcos Llorach, Josefina Martínez, viuda del lingüista y cuyo legado preserva y alienta el certamen. Luis Alberto de Cuenca y Aurora Luque no pudieron viajar a Oviedo, pero se sumaron a la reunión telemáticamente.

El jurado decidió unánimemente otorgar el premio ex aequo al poeta madrileño Jorge Fernández Gonzalo y al albaceteño Rubén Martín Díaz, al primero por su poemario "Mapa sin nubes" y el segundo por "Tiro con arco". Ambos cuentan con ingente obra publicada y su carrera literaria está jalonada por importantes distinciones.

El acto de ayer incluía, además del anuncio del fallo, la presentación del libro ganador del año pasado, "El don de la tristeza", de Alfonso Brezmes. El tiempo transcurrido desde la concesión del premio hasta la presentación del libro ha convertido sus versos, se sinceró su autor, en "vaticinios". "Un libro es un lugar de encuentro entre dos fantasmas: el escritor no está cuando se lee y el lector tampoco está cuando se escribe", declaró, y esas presencias fantasmales se extienden ahora a otros ámbitos, por las pérdidas personales de su autor.

De "El don de la tristeza" dijo García Montero, encargado de glosarlo en ausencia de Luis Alberto de Cuenca, que de ponerle una etiqueta sería la de "vitalismo paradójico", porque en él, como en toda existencia humana, "la vida está en diálogo con la muerte y al apostar por el deseo se toma conciencia de los límites y las pérdidas".

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La de ayer a cuenta del Premio Alarcos fue, sobre todo, una celebración de la poesía, del propiocertamen literario y de su inspirador. "Un premio", argumentó la Consejera, "adquiere prestigio cuando los escritores quieren recibirlo, cuando los lectores esperan el fallo y cuando los que lo otorgan tienen la autoridad intelectual necesaria para distinguir una obra valiosa". Josefina Martínez, por su parte, expresó su deseo de que el Alarcos "siga creciendo y multiplicándose" y en ese empeño implicó a jurados, editores y representantes institucionales, dado que es la Consejería de Cultura quien lo convoca.