El ADN también moldea la personalidad

La personalidad es el resultado de una compleja interacción entre las experiencias vividas, factores ambientales y genética. Así lo sugiere un estudio liderado por la Universidad Estatal de Michigan (EE UU) publicado en la revista Nature. Los investigadores han identificado más de 1.200 variantes genéticas relacionadas con las cinco grandes dimensiones de la personalidad —neuroticismo, extraversión, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad—, un hallazgo que aporta nuevas evidencias sobre la influencia de la genética en nuestra manera de comportarnos.

Los autores del estudio matizan, no obstante, que los resultados del estudio no indican que la personalidad pueda predecirse directamente a partir del ADN. Aunque determinadas variantes genéticas pueden influir en algunos rasgos de comportamiento, su expresión está condicionada también por el entorno y de las vivencias personales.

Manuel Castro Bouzas, psicólogo clínico y miembro del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG), descata la solidez de esta investigación, que analizó los resultados de estudios de asociación del genoma completo (GWAS) de 46 cohortes de todo el mundo que suman cerca de 1,1 millones de personas. «É un estudo moi sólido no que se analizou de modo conxunto os datos dun grande número de individuos no que se combinaron datos xenéticos coas puntuacións obtidas en diferentes variables de personalidade. Pero non só iso, tamén se tomaron en consideración datos biográficos e ambientais. E as conclusións tiradas reforzan a idea de que a personalidade, en maior ou menor medida, é o produto da interacción (que precisarían máis estudos para a súa afinación) entre factores xenéticos, vivenciais e ambientais», explica.

Sobre el impacto de esta investigación en la psicología, opina que puede contribuir a impulsar líneas de investigación que, alejadas de visiones simplistas —centradas exclusivamente en la biología o en el ambiente—, integren distintas disciplinas para obtener una visión más completa de la psicología humana y de los factores que influyen en el comportamiento. «Neste sentido, as ciencias humanas, non só a psicoloxía, vense enriquecidas», añade.

«As conclusións reforzan a idea de que a personalidade é o produto da interacción entre factores xenéticos, vivenciais e ambientais» Manuel Castro Bouzas — Psicólogo clínico

El experto resalta que el presente estudio aporta pruebas científicas sobre aspectos ya indicados por otros autores, como son las diferencias entre factores temperamentales de personalidad —con una mayor influencia de elementos genéticos— y factores caracteriais —con una mayor influencia de elementos ambientales—, y refuerza la necesidad de contemplar conjuntamente ambos componentes. «Coa presente metodoloxía, a asignación de determinadas dimensiones a unha categoría ou outra contaría cun apoio empírico, indo máis alá de disquisicións puramente teórica. En todo caso a nosa estrutura de personalidade xurdirá da interacción xenética-ambiente antes mencionada», resume.

Además, el hecho de que se hayan identificado más de 1.200 variantes relacionadas con estos rasgos evidencia la complejidad del fenómeno. No se trata de un único gen que determine que una persona sea de una manera concreta, sino de una «influencia poligénica» en la que intervienen numerosos genes y sus interacciones. «Situar primacía dun factor sobre outro moi probablemente é falso», afirma.

Interconexión

Según el experto, la relación entre genética, personalidad y entorno no funciona en una única dirección. El entorno puede influir en la forma en que determinadas predisposiciones se expresan y, al mismo tiempo, la personalidad que una persona va desarrollando puede condicionar los ambientes en los que se desenvuelve. «A propia interacción pode favorecer unha expresión, un fenotipo condutual, que non vaia no mesmo sentido que a propia dotación xenética», explica.

Las vivencias personales también contribuyen a moldear la personalidad. «As experiencias ó longo da vida, xunto con outros factores, van moldeándonos como persoas. E determinadas experiencias, como as de tipo traumático, poden chegar a transformarnos dramaticamente», subraya.

Estas experiencias aportan, además, un componente autobiográfico único. Dos personas pueden compartir determinadas condiciones ambientales y, sin embargo, haber vivido acontecimientos diferentes que contribuyan a configurar personalidades distintas.

Castro Bouzas advierte, no obstante, de que estudiar esta dimensión resulta especialmente complejo. En el estudio analizado, las variables ambientales se contemplan de manera global, sin entrar en el detalle de las múltiples experiencias individuales que pueden influir en cada persona.

En cuanto a las posibles aplicaciones en el ámbito de la salud mental de este metaanálisis, Castro Bouzas, no cree probable que vaya a transformar a corto o medio plazo la prevención o el tratamiento de los trastornos mentales. «De feito o propio estudo establece posibles relacións entre factores de personalidade (froito da interacción antes amentada) e problemas de saúde mental. Pero non tanto entre xenes e trastornos mentais», explica.

Noticias relacionadas

Para el psicólogo, conocer la predisposición genética sobre la personalidad no debería condicionar de manera significativa la imagen que una persona tiene de sí misma ni sus decisiones. «En todo caso preocúpame que as persoas se escuden nunha especie de 'É que nacín así' para xustificar determinadas condutas ou actitudes cara os demais. Dende esta postura, para que cambiar?», plantea.