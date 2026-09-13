Faro Santander, el "regalo" de la familia Botín a su ciudad

La cultura, convertida en objeto de consumo, es una de las grandes industrias del siglo XXI. Fuente de bienestar y de riqueza económica, las ciudades que han apostado por ella no se han arrepentido. Los equipamientos y los servicios ligados a las artes y a la actividad intelectual han demostrado tener una inagotable capacidad transformadora del territorio y de las comunidades que lo habitan. Bilbao, en el norte, es el exponente más evidente. El Guggenheim inaugurado en 1997 cambió el paisaje y regeneró el tejido económico de la capital vasca. Atrajo visitantes, profesionales y turistas, y en torno a él se crearon nuevas empresas, pequeños y medianos negocios. Muchas ciudades han intentado replicar el fenómeno. Málaga, en el sur, es un buen ejemplo de lo que la cultura puede hacer por una ciudad, cuando hay determinación y altura de miras.

Santander se ha adentrado en el mismo camino y en apenas una década se ha colocado en el grupo de las grandes capitales del arte de España. Primero con el Centro Botín, asomado a la bahía de Santander, y desde esta semana con Faro Santander, el nuevo centro cultural de la Fundación Banco Santander, rehabilitado para ser utilizado como escaparate de parte de su extensa colección de arte y espacio de acogida de exposiciones temporales y diversas actividades abiertas a la ciudadanía.

Bilbao, con la próxima inauguración de la ampliación de su Museo de Bellas Artes, el Azkuna Zentroa y otros muchos espacios dedicados a la cultura, y Santander son, desde ahora, el gran eje cultural norteño, que se extiende hacia el Mediterráneo hacia Barcelona. Asturias y Galicia se quedan, de momento y a pesar de contar con una oferta muy interesante, fuera de ruta.

«Autorretrato con mono», de Frida Kalho / Faro Santander

Lo que ha transformado y sigue transformando Bilbao, Malaga o Santander no ha sido un museo o un centro de arte, por muy singulares que sea el proyecto y su ejecución, sino una idea de ciudad y, en torno a ella, la voluntad de gobiernos y administraciones y de la sociedad civil de sacarla adelante.

El más reciente y más próximo a Asturias es el caso de Santander. Faro Santander es una pieza más de un gran puzle, que se completará en los próximos años con la apertura del Archivo Lafuente, la primera delegación del Museo Nacional Reina Sofía fuera de Madrid, en la antigua sede del Banco de España en la capital cántabra, ahora en proceso de rehabilitación. El Centro Botín, Faro Santander y pronto el Archivo Lafuente conformarán el gran triángulo del arte de la capital de Cantabria, separados apenas unos metros. A eso hay que sumarle el espacio expositivo de las naves de Gamazo, en las proximidades, y ArteSantander, la feria de arte contemporáneo que se celebra en julio y a la que cada vez concurren más galeristas -muchos asturianos- y coleccionistas. La oferta cultural de la ciudad se expande a otros ámbitos, como la música, como su consolidado Festival Internacional de Música, que dirige el asturiano Cosme Marina. A finales de año se prevé que estará terminado el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), que amplía el actual, en los bajos de un antiguo mercado, a un edificio exento en Puerto Chico.

Se adivina que Faro Santander, por su identidad y el enfoque con el que ha sido concebido, será el motor que dinamizará todo ese patrimonio de la ciudad, dando impulso al Centro Botín y ligando el arte a otras actividades culturales y económicas. El nuevo espacio, que abrió sus puertas el pasado 8 de septiembre, aspira a trascender el concepto tradicional de museo y abre sus puertas –tan cerradas cuando era un banco que custodiaba los ahorros de los santanderinos– al arte, la tecnología, la educación y la participación ciudadana.

«Retrato de Natasha Gelman» / Faro Santander

La intervención en la sede histórica del Santander ha ido mucho más allá de los contenidos. La intervención ha devuelto a la ciudad un edificio histórico convertido en foco de actividad cultural, urbana y económica, en uno de los espacios más emblemáticos de Santander. El equipo del nuevo centro está liderado por Daniel Vega, su director, que el día de su inauguración institucional resumía la filosofía del proyecto en una frase: "Somos más que un museo".

Faro Santander es un empeño personal de Ana Patricia Botín, actual presidenta de Santander, y tiene mucho de tributo a la familia de banqueros, que siempre ha mantenido y cuidado el vínculo con su ciudad. Faro Santander ha requerido la remodelación integral del inmueble, cuyos orígenes se remontan a 1795 y que está ligado a la historia del banco desde 1923. El arquitecto británico David Chipperfield, que asumió el encargo antes de recibir el Premio Pritzker, firma la obra. "El contenido y el continente" son, según Borja Baselga, director de la Fundación Banco Santander, dos razones para visitar Faro.

El edificio dispone de unos 10.000 metros cuadrados, de los que 3.000 están destinados a contenidos artísticos y culturales, distribuidos en cinco plantas. La intervención arquitectónica, realizada con hierro, madera y cemento, acerca sus espacios "a la escala humana", como explicó el director del centro.

«Vendedoras de alcatraces» de Diego Rivera. / Faro santander

La transformación del edificio tiene una dimensión urbana, ha permitido recuperar el flujo de circulación peatonal en sentido este-oeste a través del arco, su elemento más distintivo, y en su interior tiende a la verticalidad, con una escalera que lo atraviesa y que asciende, planta por planta, hasta la azotea, con dos miradores con unas vistas inmejorables de la ciudad y su litoral y un bar-restaurante.

La propia organización arquitectónica del edificio determinará en buena parte la programación de Faro Santander, que no se limitará a las artes plásticas y abrirá sus espacios al cine, la música y otras expresiones artísticas. La actividad se extenderá también fuera del edificio mediante colaboraciones, proyectos educativos y propuestas participativas. "Somos un proyecto muy genuino", afirma Vega, que se ha propuesto primar en su gestión la accesibilidad, la diversidad de contenidos, la participación y la "calidad de la experiencia".

El propósito es que Faro no funcione como una institución aislada, sino como un engranaje más, quizás el más importante, del gran artefacto cultural en el que se ha propuesto convertirse Santander. Su programación, la llegada de visitantes, las actividades educativas, los conciertos, los talleres y las colaboraciones con otros agentes culturales están llamadas a generar un movimiento que trascienda las cinco plantas del edificio y se expanda más allá del paseo de Pereda.

El arranque de la escalera helicoidal que atraviesa Faro Santander de abajo arriba / Faro Santander

La comparación entre Bilbao y Santander es inevitable y resulta especialmente pertinente en vísperas de la reapertura del Museo de Bellas Artes bilbaíno, en octubre, ampliado según el proyecto del arquitecto Norman Foster, británico como Chipperfield y premio Pritzker muchos años antes que él, y con nuevos fondos, procedentes de una colección privada, como la del Santander. En este caso se trata de un centenar de obras del empresario y filántropo de origen asturiano Plácido Arango, a través de un acuerdo de cesión por cuatro años con sus herederos.

Asturias, a pocos kilómetros de distancia de Santander y Bilbao, lo tiene difícil para competir con ellos en materia artística y cultural, pese a haberse beneficiado de sus vínculos con algunos de los mayores coleccionistas de arte de España y del mundo. La colección del financiero Pedro Masaveu pasó a manos del Principado en 1994 y constituye uno de los núcleos esenciales del Museo de Bellas Artes de Asturias. También Plácido Arango y Juan Antonio Pérez Simón, ambos de origen asturiano, han dejado parte de su legado a la región. La colección Arango ha enriquecido los fondos del Bellas Artes de Asturias y Pérez Simón mantiene una colaboración estable con el Gobierno del Principado, que permite mostrar cada año parte de sus fondos en Asturias.

Asturias ha tenido acceso a los coleccionistas y las colecciones, y la oportunidad histórica de convertirlos en grandes proyectos de ciudad. La colección de Pedro Masaveu llegó al Principado con la expectativa de crear un museo específico en Oviedo. El Gobierno asturiano llegó a anunciar que la antigua cárcel de la ciudad albergaría un museo para exponer permanentemente las 410 obras que conformaban la dación.

El espacio dedicado a los niños / Faro Santander

Tres décadas después, la comparación con lo que está ocurriendo en Santander y Bilbao resulta inevitable, como inevitable resulta preguntarse por qué el extraordinario patrimonio artístico acumulado por familias y coleccionistas vinculados a la región no ha terminado de cristalizar en un gran proyecto cultural capaz de posicionar a Asturias en el mapa cultural nacional.

Faro Santander lo está consiguiendo jugando bien sus cartas: una colección privada, un edificio singular, una inversión relevante, estrategia, colaboración entre instituciones y sociedad civil y una programación transversal. Bilbao lleva décadas ejecutando la misma ecuación, a gran escala y a mayores.

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Ana Patricia Botín declaró, el día de la inauguración de Faro Santander, ante los representantes de la sociedad cántabra y el Rey Felipe VI, que su ambición es que el edificio que albergó el banco que su familia contribuyó a fundar e hizo grande deje de ser un espacio cerrado y se convierta en "un lugar abierto a visitantes del todo el mundo, pero, ante todo, una casa para los habitantes de esta comunidad". Lo ofreció, en palabras de la responsable de la colección, María Beguiristain, como un "regalo para la ciudad".