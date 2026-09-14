El experto en extrema derecha Delle Donne, en "Pan y Roses"

La segunda edición del festival de literatura social "Pan y Roses" se celebrará del viernes 25 al domingo 27 de septiembre en los Almacenes Kuivi de Oviedo. El encuentro, organizado por la Dirección General de Agenda 2030 del Principado de Asturias ofrecerá durante tres días presentaciones de libros, conversaciones, debates y conciertos aunando literatura y reflexión sobre el contexto sociopolítico contemporáneo.

Entre los ponentes invitados en esta edición figura Franco Delle Donne (Buenos Aires, Argentina; 1983), experto en movimientos de derecha y extrema derecha. Delle Donne es titulado en Comunicación en su país, en la Universidad Nacional de La Matanza, y máster en Democracia y Gobierno por la Autónoma de Madrid. Es consultor en comunicación en el Parlamento de Berlín y dirige el podcast "Epidemia ultra". En el libro homónimo, editado por Península en 2025, analiza el auge de los movimientos de extrema derecha, desde sus orígenes hasta la actualidad. Es el creador del blog eleccionesenalemania.com y colabora en medios de comunicación de Alemania e Iberoamérica. Delle Donne ha forjado el concepto de "neopatriota" para referirse a la nueva derecha.

El programa de "Pan y Roses" también incluye la emisión en directo del podcast "Carne Cruda", con Javier Gallego "Crudo" y sobre información política, con entrevistas y análisis, temas culturales, música y humor.

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La primera edición de "Pan y Roses" se celebró en noviembre de 2025 y reunió en Oviedo a una veintena de escritores, artistas y periodistas bajo la bandera de la sostenibilidad social, ambiental y económica, la democracia, la justicia social, la igualdad, el feminismo, la inclusividad, la diversidad, la ecología y la asturianía.