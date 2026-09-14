El recuerdo más íntimo de Claudia Tacoronte: "Le quedaba toda una vida"

Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años, estudiaba cuarto de Educación Infantil y había viajado a México para continuar aprendiendo. Llevaba alrededor de un mes viviendo una experiencia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos cuando su vida quedó truncada.

Pero quienes la conocieron se resisten a que todo lo que fue quede reducido a la manera en que murió.

Una de esas personas es Amalia M. Fajardo, antigua profesora de Claudia en una Escuela de Jóvenes Emprendedores vinculada a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su recuerdo devuelve a la joven a un lugar mucho más íntimo que cualquier titular: el de una alumna tímida, educada, sonriente y con toda una vida todavía por construir.

“Me niego a que sea recordada únicamente como ‘la chica canaria que asesinaron en México’”, escribe.

“Claudia era muchísimo más que eso”

Fajardo reconoce que escribir sobre ella le ha resultado especialmente difícil. Está acostumbrada, explica, a escribir sobre actualidad, injusticias y realidades dolorosas. Pero esta vez hay algo diferente: conocía a la persona que hay detrás de la noticia.

Claudia había sido una de sus alumnas cuando comenzó a ejercer como profesora. El tiempo pasó, pero no borró el recuerdo. “Hay alumnos que se quedan encapsulados en nuestra memoria como esas personas a las que sabes que vas a querer toda la vida”, señala.

Y Claudia, escribe, era una de ellas.

Una chica tímida que siempre llevaba una sonrisa

La imagen que conserva su antigua profesora está lejos de expedientes, investigaciones o comunicados oficiales. Recuerda a una joven muy tímida, extremadamente educada y participativa, capaz de involucrarse en las actividades incluso cuando la vergüenza podía más que ella.

Y recuerda, sobre todo, una sonrisa. Era una alumna que se esforzaba, que estaba creciendo y que comenzaba a abrirse camino.

Por eso, una de las frases más dolorosas de su despedida no mira hacia lo ocurrido, sino hacia todo lo que ya no podrá ocurrir: “Pensar en todo lo que le quedaba por vivir”.

Claudia estudiaba en Granada y estaba de intercambio en México

Claudia era vecina de El Monte, en Santa Brígida, Gran Canaria, y cursaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada. Anteriormente había estado matriculada durante el curso 2022-2023 en el Grado de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

En México realizaba una estancia de movilidad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, durante la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Según las informaciones disponibles, la joven habría sido atacada con un arma blanca en el contexto de un supuesto robo y consiguió acceder al recinto antes de fallecer a consecuencia de las heridas.

La Fiscalía de Morelos investiga inicialmente el caso como feminicidio, conforme al protocolo aplicado a muertes violentas de mujeres, mientras trata de establecer las circunstancias concretas y determinar si existieron razones de género.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas