Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Dos heridos en el incendio de Benahavís (Málaga), donde han decretado el desalojo de la urbanización Montemayor Alto y el confinamiento preventivo del casco urbano de la localidad

Un helicóptero recoge agua de una piscina portátil particular en Atarés.

Un helicóptero recoge agua de una piscina portátil particular en Atarés. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

La superficie forestal quemada en lo que va de año en España por incendios asciende a 296.502 hectáreas, lo que supone alrededor de 3,5 veces más que la media anual desde 2006, según datos actualizados del Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS), hasta el 9 de septiembre.

Se trata de un aumento de 782 hectáreas en la última semana, tras pasar el acumulado de 295.720 a 296.502 hectáreas, de acuerdo a las cifras del servicio europeo Copernicus, cuya metodología se basa en estimaciones a partir de imágenes por satélite y sus resultados no siempre coinciden con los datos tomados sobre el terreno por los gobiernos nacionales.

La media entre 2006 y 2025 en España asciende a 85.549 hectáreas, por lo que el dato actual es alrededor de 3,5 veces mas que el promedio.

Mapa de incendios en España.

Pese a las elevadas cifras, este año ha ardido aproximadamente un 22,5 % menos de superficie forestal que el año pasado por estas mismas fechas, en las que el total de hectáreas quemadas ascendía a 382.663, tras un verano el de 2025 extraordinariamente virulento.

Noticias relacionadas y más

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos manteles de lino para comedor más baratos del mercado: para mesas grandes
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para consguir el juego de seis toallas de ducha en marfil más barato del mercado: puro algodón y secado rápido
  3. Brutal agresión en El Parchís, en Gijón: pega a una paliza a una mujer, la emprende a golpes con otros chicos, roba unas gafas y termina reducido
  4. Fallece en Oviedo a los 56 años Enrique Blanco, arquitecto que diseñó la reforma de Trascorrales
  5. El exconcejal de Oviedo Rubén Rosón y el militante de izquierdas Jorge Fernández denuncian una grave agresión 'fascista' en San Mateo: 'Nos gritaban rojos de mierda y arriba España
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de almohadas de satén más barato del mercado: muy suave y en dos colores
  7. Miles de personas llenan la plaza de la Catedral de Oviedo en repulsa a la agresión a Rubén Rosón y Jorge Fernández: 'El fascismo no es bienvenido en nuestra tierra, Asturias es una región de acogida
  8. Un matrimonio de policías fuera de servicio detienen a un fugitivo de la justicia... en el llagar "El Fugitivo" de Gijón

Sánchez se enfrenta a los reproches de Feijóo, Abascal y sus socios por Ceuta durante casi cinco horas

Sánchez se enfrenta a los reproches de Feijóo, Abascal y sus socios por Ceuta durante casi cinco horas

Intensa jornada dominical en Grado: teatro, certamen de la escanda y mercado semanal

Intensa jornada dominical en Grado: teatro, certamen de la escanda y mercado semanal

Solo por unas horas: el recortador de Philips para nariz, orejas y cejas que elimina el vello sin tirones a su precio mínimo

Solo por unas horas: el recortador de Philips para nariz, orejas y cejas que elimina el vello sin tirones a su precio mínimo

Ulrich Siegmund, la bandera en alto

Ulrich Siegmund, la bandera en alto

Una aplicación innovadora para reducir el papeleo a los profesores: los centros estrenarán un asistente de IA para elaborar sus programaciones docentes

Una aplicación innovadora para reducir el papeleo a los profesores: los centros estrenarán un asistente de IA para elaborar sus programaciones docentes

Jueces sin un lugar para impartir justicia: la inminente llegada de nuevos magistrados a Asturias agrava el problema de falta de espacio

Jueces sin un lugar para impartir justicia: la inminente llegada de nuevos magistrados a Asturias agrava el problema de falta de espacio

La hoja de ruta de Langreo para tratar de ganar zonas de estacionamiento: el gobierno local descarta implantar la zonal azul, pero se abre a "estudiar" aparcamientos en altura

La hoja de ruta de Langreo para tratar de ganar zonas de estacionamiento: el gobierno local descarta implantar la zonal azul, pero se abre a "estudiar" aparcamientos en altura

Sin los bueyes, pero de igual manera "espectacular": la trashumancia sigue sumando adeptos en la Casa'l Puerto

Sin los bueyes, pero de igual manera "espectacular": la trashumancia sigue sumando adeptos en la Casa'l Puerto
Tracking Pixel Contents